Une étude montre que la catégorisation automatique des e-mails de Gmail est un véritable gâchis pour les campagnes politiques – .

Depuis des années, Google utilise un algorithme pour trier automatiquement l’afflux d’e-mails Gmail et les classer en fonction de leur objectif. Google peut distinguer les e-mails. C’est pourquoi certains d’entre eux vont au spam, certains sont identifiés comme malveillants et certains sont envoyés dans le dossier de promotions que vous avez peut-être activé sur votre compte Gmail. Cette fonctionnalité est utile pour trier les e-mails indésirables et jeter les e-mails qui ne nécessitent pas votre attention. Mais de nouvelles recherches montrent que les algorithmes de catégorisation des e-mails que Google utilise sont un gâchis chaud pour les campagnes politiques dans une grande année électorale comme 2020.

Menée sur quatre mois par les journalistes de The Markup, la recherche a impliqué la création d’un tout nouveau compte Gmail à l’aide d’un navigateur Tor pour bloquer la capacité de Google à suivre les données utilisateur supplémentaires qui pourraient influencer les algorithmes de catégorisation automatique et un nouveau numéro de téléphone.

Le compte a été utilisé pour inscrire les 16 candidats à la présidentielle, y compris les démocrates et les républicains, et a reçu plus de 5000 e-mails de 171 groupes – la campagne Trump n’a jamais envoyé un seul e-mail, comme on peut le voir ci-dessous.

Le rapport explique qu’il n’y a pas de cohésion en ce qui concerne les outils de tri de Google. Tous ces e-mails ne sont pas allés directement dans les dossiers de promotions ou de spam, car certains d’entre eux se sont rendus dans le dossier principal, où tous les e-mails essentiels vont. Les «gagnants» du dossier principal étaient Pete Buttigieg (63%) et Andrew Yang (47%). En théorie, ces deux auraient eu leur e-mail devant plus d’utilisateurs Gmail qui souscrivent à des campagnes politiques. En ce qui concerne les chiffres réels, un détail important que le rapport ne passe pas, 27 courriels Buttigieg et 32 ​​courriels Yang ont atteint l’onglet Gmail principal au cours de la période, et c’est parce que la campagne Yang a envoyé plus de courriels au cours de la même période.

La conclusion générale du rapport est que les algorithmes de Google pour le tri des e-mails peuvent avoir un impact direct sur la capacité d’un candidat à lever des fonds. Par conséquent, Google pourrait influencer les élections avec son produit.

Cependant, le test n’est pas parfait, car nous examinons un seul compte de messagerie. Aucun parti pris ne peut être prouvé ici. Google n’a pas favorisé les campagnes Buttigieg et Yang au détriment de Sanders ou Trump, comme le suggère le tableau ci-dessus.

On ne sait toujours pas comment fonctionne l’algorithme de Google en ce qui concerne le tri des e-mails, en particulier le type d’e-mails susceptibles de susciter des inquiétudes, comme ceux politiques détaillés dans ce rapport. Mais d’autres facteurs pourraient affecter un compte Google réel, y compris le reste de votre activité en ligne. D’autres actions que Google associe à votre compte peuvent affecter l’algorithme Gmail. Sans oublier que toutes les personnes ne sont pas abonnées aux listes de diffusion de tous les candidats. Faire en sorte qu’un groupe plus large de personnes le fasse pourrait s’avérer une approche plus scientifique pour déterminer tout biais dans la façon dont Google trie les e-mails de campagne.

N’oublions pas que Gmail n’est pas le seul service de messagerie à effectuer le même type de tri. Gmail et d’autres offrent de nombreuses autres options de catégorisation qui vont au-delà des catégories automatiques. Et ils auraient également un impact sur les algorithmes.

Le plus souvent, les e-mails des candidats à la présidentielle se sont retrouvés dans les onglets promotions du rapport, et certaines des campagnes qui ont répondu à The Markup ont déclaré ne pas être préoccupées par les e-mails allant vers l’onglet promotions plutôt que vers le principal.

En fin de compte, ce sont toujours les choix de l’utilisateur qui affectent ce qui se passe avec tout e-mail entrant. C’est quelque chose que toute campagne cherchant à atteindre les électeurs principalement par e-mail devrait être au courant. Mais il y a beaucoup trop de facteurs qui peuvent influencer les algorithmes de Google, eux-mêmes un secret dont Google ne parle pas publiquement, pour conclure que tout fournisseur de services de messagerie l’utiliserait pour faire basculer toute sorte de vote à venir. Cela dit, le rapport The Markup est une très bonne lecture, et il est disponible sur ce lien.

