une étude révèle officiellement votre personnalité

Un institut de recherche allemand appelé Progenium a décidé d’entreprendre une étude sur perception que nous avons des marques des différentes voitures et comment ils se rapportent à la personnalité des conducteurs. Les chercheurs ont ainsi interrogé un échantillon d’utilisateurs pour connaître les données statistiques des marques jugées positivement par l’opinion publique, tracer également un profil du conducteur typique qui choisit une marque spécifique.

Selon l’institut Progenium, par conséquent, les automobilistes qui conduisent des marques comme Audi, Seat et Toyota est considéré comme d’excellentes personnes, devant ceux qui conduisent Mini, Tesla ou Smart. Le simple propriétaire d’une Toyota est perçu par le public comme un conducteur responsable et certainement pas très arrogant au volant. Toyota est également en tête du classement de popularité dans la catégorie des véhicules respectueux de l’environnement, tandis que des marques comme Smart, Tesla, Renault et Hyundai emboîtent le pas.

Une recherche allemande révèle à quoi vous ressemblez dans la voiture que vous conduisez

Pour revenir au profil des conducteurs, un chiffre intéressant relatif à l’âge moyen émerge: les propriétaires de voitures comme Jaguar et Mercedes sont plus âgés que la moyenne avec 48 ans; suivi de Volvo, Porsche et Ferrari avec 45; Opel avec 42 et Ford, Dacia, Tesla et Renault avec 41 ans.

L’âge du conducteur souvent lié au revenu annuel, parce que qui possède une Ferrari est une personne riche avec un salaire mensuel de 5 zéros, tandis que celui qui conduit Jaguar, Porsche et Mercedes a un revenu de 6 000 €. Ce n’est pas un hasard si 4 types de voitures ont été choisis pour la majorité par des hommes, alors que les utilisateurs interrogés données statistiques intéressantes sur les parts de conduite.

Progenium a enregistré que si en Italie la marque préférée des femmes est Lanciaen Allemagne, la marque Mini gagne pour 91% des femmes, devant Smart, Fiat, Seat et Peugeot.