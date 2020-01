Une femme du Kentucky attribue à une Apple Watch douée la détection de l’AFib pendant son sommeil

Apple Watch est reconnu pour avoir aidé un autre utilisateur à détecter la fibrillation auriculaire. Aujourd’hui, le journal local WHAS11 raconte l’histoire de Rosemary Stiles, qui a demandé une Apple Watch pour Noël en 2018 et dit maintenant que l’appareil a détecté avec précision l’état cardiaque alors qu’elle dormait.

Rosemary dit qu’elle se sentait fatiguée et déprimée quotidiennement et qu’elle s’endormait souvent peu de temps après s’être assise. À l’époque, elle n’avait aucune idée des symptômes clés de l’AFib.

“Je me sentais fatigué, j’étais délabré”, a déclaré Sitles. «Je n’avais pas d’énergie. Je me levais le matin et je pouvais faire un peu de choses autour de la maison mais après quelques minutes, je devais m’asseoir sur une chaise, et il ne faudrait pas longtemps avant de m’endormir. “

Après s’être endormie un jour l’année dernière, Rosemary s’est réveillée à une notification de son Apple Watch disant qu’elle avait détecté une fibrillation auriculaire. C’est cette notification qui l’a incitée à consulter un médecin à l’hôpital Norton de Louisville, Kentucky.

S’adressant à WHAS11, APRN Tara Mudd a déclaré que Rosemary était l’un des premiers patients à venir à Norton où l’Apple Watch était le premier indicateur de la fibrillation auriculaire. Maintenant, le romarin a un sentiment renouvelé de but:

«J’ai l’impression d’avoir été béni», a déclaré Stiles. «Je pense que quelqu’un à l’étage essayait de garder mon vivant un peu plus longtemps. J’ai plus un but ici que quelque chose plus tard. »

Lorsque l’Apple Watch détecte un rythme cardiaque irrégulier, elle envoie une notification à l’utilisateur disant: «Votre cœur a montré des signes d’un rythme irrégulier suggérant une fibrillation auriculaire.» L’utilisateur est alors invité à contacter son médecin s’il n’a pas déjà été diagnostiqué avec AFib.

