Une fille ignore le contrôle parental de l’iPhone pour voir plus YouTube

Ongle fille il a obtenu contourner le contrôle parental sur votre iPhone pour passer plus de temps à regarder YouTube. Cela a été rapporté par un utilisateur de Reddit, qui a déclaré que sa sœur de huit ans avait découvert un moyen de sauter le délai fixé par leurs parents sur un iPhone 6 profitant d’un bogue dans l’application Messages iOS 12.4.6.

L’astuce en question implique ouvrez YouTube à partir du lien vers l’App Store qui est dans le Des messages. Une fois le délai d’utilisation des applications expiré, l’utilisateur peut ouvrir Messages et toucher le lien vers l’App Store. À partir de là, il suffira de taper le nom de l’application que nous voulons utiliser – dans ce cas, YouTube – et de l’ouvrir à partir de là.

Cette personne a réussi à reproduire le bogue sur un iPhone X avec iOS 13.4.1 et une vidéo montre comment cela fonctionne.

J’ai vu que ma sœur de 8 ans était sur son iPhone 6 sur iOS 12.4.6 en utilisant Youtube après sa limite de temps d’écran. Il s’est avéré qu’elle a découvert un bug avec le temps d’écran dans les messages qui permet à l’utilisateur d’utiliser les applications disponibles dans l’iMessage App Store. Donc, j’ai essayé cela sur mon iPhone X sur iOS 13.4.1 Dernière version de r / ios

À première vue, les applications de YouTube et Reddit fonctionnent bien dans Messages. Une fois ouverte, l’application reste dans un conteneur où les vidéos peuvent être recherchées et lues. peu importe si le délai défini dans le contrôle parental a expiré. La vidéo montre des vidéos et des autocollants qui peuvent être envoyés dans des messages.

Cette décision profiter de la possibilité d’ouvrir des applications dans Messages. Bien que le lien direct vers YouTube dans la barre d’outils respecte le contrôle parental, l’App Store reste accessible. On ne sait pas si cette astuce Pourrait être empêché en restreignant iTunes et App Store. N’oubliez pas qu’une option dans “Time of use” permet d’ajuster des fonctionnalités supplémentaires telles que l’installation ou la suppression d’applications, les achats intégrés et plus encore.

Certains utilisateurs de Reddit ont suggéré d’envoyer ce bogue à Apple pour obtenir une récompense pour sa découverte, bien que le programme de la société ne s’applique qu’aux vulnérabilités qui compromettent la sécurité de l’appareil et dans ce cas, il ne l’est pas.

Quoi qu’il en soit maintenant qu’il a été rendu public, sûrement Apple prendra des mesures à ce sujet et publiera une mise à jour pour corriger le problème.

👇 Plus de Breaking News