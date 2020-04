une fonction a été suspendue

Dans un peu moins d’un mois, le deuxième anniversaire sera célébré iliad en Italie. Au cours de cette courte période, il y a eu une succession d’offres et de bouleversements dans le monde de la téléphonie. Le changement général d’un point de vue promotionnel a été marquant.

Il ne fait aucun doute que les prix sont au minimum et que le contenu a augmenté en nombre et en qualité de services. Cependant, un point sensible hors de propos pour tous les clients qui en mauvaise décision. Plus de cinq millions de personnes attendent une fonctionnalité qui pourrait changer la façon dont la carte SIM est utilisée. Le désaccord est partout.

Iliad: mécontentement du public avec 5 millions de clients demandant une fonction indispensable

Le faible coût duGiga 50”Est ​​approuvé par 7,99 euros par mois offrant 50 Giga avec Internet 4G Plus et tout illimité pour les appels et les messages. Personne n’ose parler du sujet qui a marqué l’incroyable tournant du marché du téléphone.

transparence tout tarifs et des prix très bas sont approuvés à l’unanimité avec les nombreux services gratuits gentiment offert par un gestionnaire qui peut être respecté.

Mais dans tout cela, le nouveau manque application officielle récriminé à plusieurs reprises par un large public italien. La nécessité de passer obligatoirement par le site Internet représente un inconvénient pour la consultation des compteurs et des crédits qui ne sont obtenus que par le biais de Espace personnel.

Sur le Play Store, plusieurs alternatives valides ont été proposées à différentes occasions, toutes rejetées désormais au profit d’un vide qui pour beaucoup semble infranchissable. en Sols Iliad il ne semble pas y avoir de projet à court terme pour la publication d’une plateforme de consultation de données mobiles. Nous attendons avec impatience tous les communiqués de presse.