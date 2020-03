une fonction importante arrive bientôt, nouvelle mise à jour

Instagram obtient un nouveau Mise à jour inattendu qui en introduit un important nouvelles arriver pour une fonction complètement nouvelle du réseau social. Le moral des utilisateurs est élevé pour la capacité de gérer leur propre histoires plus intelligemment que le modèle actuel proposé par Facebook.

La nouvelle fonctionnalité vient d’être découverte par le développeur @wongmjane qui dans son article décrit brièvement l’arrivée d’un fonctionnalité spéciale lié à la composante vie privée des histoires. Beaucoup de choses sont sur le point de changer au sein de l’application. Voici ce qui est attendu.

Instagram change les histoires: spoiler pour la nouvelle mise à jour

Pour les applis androïde et iOS Instagram confirme l’arrivée d’un nouveau composant technique qui profite à la gestion de la confidentialité des Stories publiées en ligne. En résumé, le taux de visibilité du contenu qui abandonne le modèle actuel change. Jusqu’à présent, nous avons pu masquer TOUTES LES HISTOIRES en agissant sur les paramètres de confidentialité. À partir du suivant mettre à jourau lieu de cela, nous aurons le droit de définir un nouveau niveau de «silence de presse» pour nos publications, limitant efficacement les HISTOIRES SPÉCIFIQUES à des utilisateurs spécifiques à volonté.

À l’heure actuelle, il n’est pas clair si cette fonctionnalité deviendra disponible en tant qu’option contextuelle lors de la création du Histoire Instagram (maintenant vous pouvez également le partager sur Facebook de cette manière) ou s’il sera également possible d’intervenir en post-publication. Une caractéristique sans aucun doute intéressante qui entoure le modeste plan de changements en cours prévu par le développeur de Menlo Park qui a récemment ajouté également la possibilité de:

surnom d’utilisateurs sur Direct

répondre aux messages privés avec le devis (quote)

supprimer les abonnés indésirables

Dernièrement, entre autres, nous avons vu une changement de look avec quelques boutons qui se sont déplacés vers une position plus facile pour l’utilisateur. Plus de détails sur nos pages. Restez à l’écoute.