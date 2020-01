Une fonctionnalité clé de l’iPhone est sur le point de tomber encore plus loin derrière Android, et je suis tellement jaloux – .

Il y a tellement de domaines importants de l’expérience utilisateur du smartphone où la gamme iPhone d’Apple a toujours été très en avance sur Android. La simplicité est une caractéristique très sous-estimée mais importante d’une bonne interface utilisateur de smartphone, et Apple y a clairement un avantage. Un autre excellent exemple qui n’est pas aussi subjectif est la performance, où l’iPhone d’Apple décime chaque année ses rivaux sous Android. En fait, oubliez les iPhones et les téléphones Android qui sont sortis la même année, nous voyons régulièrement de tout nouveaux téléphones phares Android qui ne peuvent même pas rivaliser avec les iPhones sortis deux et trois ans plus tôt. Les chipsets de la série A d’Apple et ses optimisations logicielles iOS n’ont aucune correspondance, et nous ne nous attendons pas à voir ce changement de sitôt.

Bien sûr, il y a aussi un revers à cette médaille et il y a beaucoup de domaines où l’iPhone et iOS en général sont loin d’Android. L’autre jour, je pensais à quel point il est ridicule que l’iPhone d’Apple ne prenne toujours pas en charge les widgets d’écran d’accueil. L’Apple Watch aide un peu en fournissant des informations clés sans avoir besoin d’ouvrir des applications ou même de toucher l’appareil, mais pour moi, ce n’est tout simplement pas assez bon. Je veux un accès sans contact à plus d’informations que la météo et les autres complications limitées disponibles sur l’Apple Watch. Et qu’en est-il des personnes qui n’ont même pas d’Apple Watch? Il n’y a aucune bonne raison pour laquelle iOS ne prend toujours pas en charge les widgets propriétaires et tiers, mais ce n’est qu’un des nombreux exemples où l’iPhone suit les appareils Android – et je m’en suis rappelé un autre vendredi matin grâce à une nouvelle fuite.

Il semble que de nouveaux «fuites» apparaissent chaque jour sur Twitter, et un récent ajout à la mêlée est un jeune technophile indien qui passe par Sudhanshu. La plupart de ce qu’il partage provient d’autres sites – souvent sans crédit, malheureusement – et tôt vendredi matin, il a publié le tweet suivant:

L’image a été prise à partir d’un compte sur Weibo, comme nous pouvons le voir sur le filigrane dans le coin inférieur droit de la photo. On ne sait pas quel compte Weibo a initialement publié l’image divulguée, car Sudhanshu n’a pas inclus de lien vers la source.

Sur la photo divulguée, un smartphone sans nom avec un tas de texte chinois à l’écran. Nous ne savons pas exactement ce qu’il dit, mais la photo originale sur Weibo a été publiée avec quelques informations. Selon l’inconnu qui l’a partagé, la photo montre un smartphone prototype d’une société appelée Nubia, et le téléphone prend en charge le transfert de puissance de charge rapide jusqu’à 80W.

Juste au cas où vous ne suivriez pas la technologie de charge rapide, permettez-moi de mettre cela en perspective: les derniers iPhones prennent également en charge la charge rapide … jusqu’à 18 W.

Ce téléphone sans nom fait de Nubia la deuxième marque de téléphones Android à atteindre le seuil de 80W, car la dernière version de la technologie de charge rapide “SuperVOOC” d’Oppo a récemment atteint 80W. Qu’est-ce que tout cela signifie pour l’utilisateur final? Cela signifie que vous pouvez recharger votre téléphone de 0% à 100% en moins de 30 minutes au lieu de plusieurs heures – imaginez de brancher un iPhone vide et de le charger complètement avant même d’avoir fini de prendre une douche et de vous habiller.

L’autonomie de la batterie reste l’une des pièces les plus importantes du puzzle du smartphone. Les derniers iPhones d’Apple ont tous une autonomie impressionnante, mais il n’y a toujours aucun moyen qu’un iPhone 11 ou même l’iPhone 11 Pro Max vous transporte à la fin d’une journée très chargée sans passer beaucoup de temps connecté à un chargeur. Les vitesses de charge sont presque aussi importantes que la durée de vie de la batterie pour cette raison, et Apple est loin derrière ses rivaux dans ce domaine crucial. Et ce n’est pas seulement les petits fournisseurs qui battent Apple dans ce département, soit dit en passant – le dernier téléphone phare de Samsung prend en charge une charge rapide de 45 W, ce qui est deux fois et demie plus rapide que l’iPhone 11 d’Apple. Les nouveaux iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max aideront-ils Apple à rattraper son retard? Cela reste à voir, mais je ne m’attends certainement pas à ce qu’Apple se rapproche de 80W.

