Une fuite bêta massive d’iOS 14 révèle 5 nouvelles fonctionnalités intéressantes – .

La première version bêta d’Apple iOS 14 ne devrait pas être publiée avant juin, et elle est probablement toujours sur la bonne voie malgré l’annulation inévitable de la WWDC 2020 en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus.

Une paire de blogs Apple a réussi à trouver des sources qui ont mis la main sur une version interne précoce d’iOS 14, et ils ont divulgué plusieurs nouvelles fonctionnalités au cours des derniers jours.

Un tel blog s’appelle MacRumors, et il a publié plusieurs rapports pendant la nuit qui décrivent cinq fonctionnalités clés à venir dans le logiciel iOS 14 de prochaine génération d’Apple.

Il ne fait aucun doute que 2020 s’annonce comme une année énorme pour Apple en termes de sortie de nouveaux produits. Alors que l’impact du nouveau coronavirus originaire de Wuhan, la Chine pourrait sérieusement limiter la nouvelle disponibilité et même retarder certaines dates de sortie, Apple devrait encore lancer une multitude de nouveaux produits cette année. Les points forts incluent un nouvel iPhone 9 (qui pourrait également être appelé «iPhone SE 2» ou simplement «iPhone») devrait faire ses débuts plus tard ce mois-ci avec le design de l’iPhone 8, de nombreuses caractéristiques clés de l’iPhone 11 et un prix abordable qui commence à 399 $. De nouveaux modèles d’iPad Pro sont également attendus dans les mois à venir, tout comme de nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro, une nouvelle Apple TV, etc. Puis, plus tard cette année en septembre, Apple devrait présenter non pas trois mais quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 entièrement repensés. Le plus grand initié d’Apple, Ming-Chi Kuo, devrait inclure deux modèles d’iPhone 12 avec des écrans de tailles différentes, ainsi que deux modèles d’iPhone 12 Pro avec différentes tailles d’affichage. De nouveaux «AirTags» Apple comme les trackers Tile pourraient également être lancés aux côtés de la série iPhone 12.

Le nouveau matériel Apple est toujours passionnant, bien sûr, mais il y a un autre aspect clé de l’activité d’Apple qui pourrait être encore plus excitant. IOS est également mis à jour chaque année, et la mise à jour sera obtenue par bien plus de clients Apple que de nouveaux périphériques matériels. Des centaines de millions d’utilisateurs d’appareils actuels et nouveaux d’Apple utiliseront iOS 14 dans les années qui suivront sa sortie, et maintenant une multitude de nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur les iPhones dans iOS 14 viennent de fuir.

Il semble que quelques développeurs d’applications aient réussi à mettre la main sur une première version bêta d’iOS 14 ou sur du code qui finira par faire son chemin dans la première version bêta d’iOS 14. Ils ont creusé dans le code et partagé leurs résultats avec une paire de blogs Apple, et nous avons en conséquence appris de nouvelles choses intéressantes sur iOS 14. L’une des découvertes comprenait la toute première image des nouveaux écouteurs supra-auriculaires d’Apple, et une autre fuite a révélé plusieurs nouvelles fonctionnalités à venir sur les iPhones, iPads et Apple Watch. Maintenant, une série de nouveaux rapports publiés par MacRumors révèle plusieurs nouvelles fonctionnalités iOS 14 qui étaient auparavant inconnues.

Les rapports ont tous été publiés mardi matin, et décrivent de nouvelles fonctionnalités iOS 14 qui seraient en développement chez Apple. Il n’y a aucune garantie que toutes les nouvelles fonctionnalités décrites dans le blog feront partie de la première version bêta d’iOS 14 qu’Apple sortira probablement en juin prochain, mais MacRumors a de solides antécédents et ses sources sont souvent fiables. Dans cet esprit, il est probable que les nouvelles fonctionnalités iOS 14 révélées dans ces rapports sont en cours de développement chez Apple.

Reconnaissance d’écriture iOS 14

Le premier rapport MacRumors couvre une nouvelle fonctionnalité impressionnante qui pourrait être extrêmement utile à des millions d’utilisateurs d’appareils iOS. Surnommée PencilKit, la nouvelle fonctionnalité impliquera une fenêtre contextuelle qui apparaît au-dessus du reste de l’interface utilisateur lorsqu’un utilisateur tape dans une zone de texte avec un stylet Apple Pencil. L’utilisateur peut écrire du texte à la main dans la fenêtre contextuelle et iOS 14 utilisera la technologie OCR pour convertir automatiquement les mots écrits en texte dactylographié. Le rapport affirme que cette nouvelle fonctionnalité est actuellement disponible dans la version bêta d’iOS 14 sur «tous les champs de saisie de texte disponibles dans iOS», y compris les applications tierces.

Mentions dans iMessages

Apple prévoit-il de prendre Slack? Selon MacRumors, la société teste une nouvelle fonctionnalité de mentions dans iMessage. Cela permettrait à un utilisateur qui participe à un message de groupe de taper le symbole @ dans l’application Messages pour afficher une liste d’utilisateurs dans la conversation. La mention d’un utilisateur spécifique pourrait alors avertir uniquement cette personne spécifique lorsque le message est envoyé, ou il pourrait y avoir une option dans les paramètres de la conversation qui avertirait uniquement les utilisateurs de nouveaux messages lorsqu’ils sont mentionnés.

Possibilité de rappeler des iMessages

Dans le même rapport, MacRumors décrit une nouvelle fonctionnalité iMessage actuellement en cours de test dans iOS 14 qui permettrait aux gens de rappeler les messages qu’ils ont déjà envoyés. Lorsqu’un message envoyé est rappelé, une note apparaît à la fois dans la chronologie de la conversation de l’expéditeur et dans la chronologie du destinataire indiquant qu’un message a été rappelé. À noter également, MacRumors dit que cette fonctionnalité et d’autres nouvelles fonctionnalités d’iMessage pourraient être disponibles à la fois dans iOS 14 et dans la prochaine nouvelle version de macOS qu’Apple lancera cette année.

Application de fitness Apple

Apple travaille sur une toute nouvelle application de fitness, selon MacRumors, et elle sera liée au reste des fonctionnalités disponibles dans les différentes applications de santé d’Apple. On dit que l’application porte le nom de code «Seymour» en interne chez Apple, bien qu’elle s’appellera probablement Fit ou Fitness lorsqu’elle sera lancée dans iOS 14. Les détails sont minces pour le moment, mais le rapport note que la nouvelle application de fitness d’Apple comprendra téléchargeable des vidéos d’entraînement qui peuvent guider l’utilisateur à travers différents entraînements sur iPhone, iPad ou Apple TV. Une version de l’application serait également disponible sur l’Apple Watch dans watchOS 7, et elle serait liée à l’application principale.

Synthétiseurs vocaux personnalisés

Auto-Tune sur votre iPhone? Malheureusement non, mais il y a une autre nouvelle fonctionnalité astucieuse qui pourrait arriver sur les iPhones si le rapport final de la nuit de MacRumors est exact. Le blog indique qu’Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité dans IOS 14 qui permettrait aux développeurs de créer des synthétiseurs vocaux personnalisés pour les applications iOS. En utilisant un framework API appelé VoiceProvider, les développeurs pourraient proposer des voix et des langues supplémentaires en tant que modules complémentaires pour leurs applications iOS. Le rapport note que cette fonctionnalité est actuellement aux premiers stades de développement, de sorte qu’elle pourrait ne pas entrer dans la première version bêta d’iOS 14, ni même dans iOS 14 du tout.

