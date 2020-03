Une fuite de Big Tesla Model Y révèle les spécifications clés – .

Le modèle Y de Tesla devrait être une version croisée du populaire modèle 3 de Tesla.

Les dimensions du modèle Y de Tesla ont récemment fuité pour la première fois, dans le cadre d’une fuite majeure de spécifications.

Si tout se déroule comme prévu, les livraisons du modèle Y commenceront plus tard cette année.

2020 est sur le point d’être une année incroyablement chargée pour Tesla. Bien sûr, cela ne devrait pas être une surprise étant donné que la société semble devenir plus ambitieuse au fil des ans. Alors que le plan directeur initial de la société – tel que défini par Elon Musk – devait se conclure avec un véhicule électrique de marché de masse que nous connaissons maintenant sous le nom de Model 3, la feuille de route des produits de la société est aujourd’hui impressionnante.

Mis à part la production en cours de Model 3, Model S et Model X, Tesla se prépare dans un avenir proche à introduire le Model Y, une version de prochaine génération du Roadster, le Tesla Semi et, enfin, le Cybertruck. Le premier nouveau véhicule Tesla de 2020, cependant, sera le modèle Y, un véhicule qui est essentiellement une version croisée du très populaire modèle 3.

Alors que la production du modèle Y ne devait pas commencer avant la fin de 2020, Tesla à la fin de 2019 a indiqué que les choses progressaient plus tôt que prévu et que le modèle Y entrerait en production en 2020.

Cela dit, nous commençons non seulement à voir plus d’observations du modèle Y dans la nature, nous commençons également à recueillir des informations plus détaillées sur certaines des spécifications techniques du véhicule.

À savoir, une fuite récente gracieuseté de Tesmanian nous a fourni des spécifications détaillées concernant les dimensions du modèle Y qui peuvent être consultées ci-dessous:

Longueur totale: 187 po ou 4750 mm

* Largeur totale avec rétroviseurs: 83,8 pouces ou 2129 mm

* Largeur totale avec rétroviseurs rabattus: 77,9 pouces ou 1 978 mm

* Largeur totale hors rétroviseurs: 75,6 pouces ou 1921 mm

Hauteur totale – bobine: 64 po ou 1624 mm

Poids à vide * Batterie longue portée, double moteur: 4 416 lb ou 2 003 kg

GVWR ** Batterie longue portée, double moteur: 5 302 lb ou 2 405 kg

Répartition du poids brut du véhicule – Double moteur: avant 46% et arrière 54%

Poids nominal brut sur l’essieu – Roues avant de 20 po: 3 005 lb ou 1 363 kg

Poids nominal brut sur l’essieu – Roues arrière de 20 po: 3 307 lb ou 1 500 kg

* Poids à vide = poids du véhicule avec des niveaux de liquide corrects, aucun occupant et aucune cargaison

À titre de comparaison, le modèle Y sera environ 3 pouces plus large que le modèle 3, environ 3 pouces plus long et près de 7 pouces plus haut. Essentiellement, le modèle Y sera plus grand qu’un modèle 3 mais toujours sensiblement plus petit que le modèle X.

Sur une note connexe, un modèle Y a été aperçu sur une autoroute californienne à côté d’un modèle 3 il y a quelques mois. La vidéo décrit correctement les différences de taille relative entre les deux véhicules. Comme le montre clairement la vidéo ci-dessous, le modèle Y est beaucoup plus grand que son homologue:

Et pour un rappel rapide, le modèle Y aura une autonomie de 315 miles sur une seule charge, une vitesse de pointe de 155 MPH si vous obtenez le modèle Performance et un temps de 0 à 60 MPH de 4,8 secondes.

Et une autre vidéo pour faire bonne mesure:

Source de l’image: Ena / AP / REX / Shutterstock

