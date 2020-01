Une fuite embarrassante révèle que le nouveau Galaxy S20 de Samsung n’est même pas aussi puissant que les iPhones de 2017 – .

Samsung n’a pas explicitement confirmé ce qu’il prévoit de dévoiler lors de son prochain événement Unpacked à San Francisco le 11 février. Cela dit, presque tout ce qu’il y a à savoir sur les appareils qui feront leurs débuts lors de la conférence de presse a déjà fuité – y compris les différents prix de la série Galaxy S20, qui sont conformes aux attentes. L’annonce la plus excitante que Samsung devrait faire au salon couvre sa deuxième tentative de smartphone pliable. Le Galaxy Fold de l’année dernière a été un gâchis du début à la fin, mais le prochain nouveau Galaxy Z Flip semble être meilleur à tous points de vue. Le design est meilleur, il s’ouvre comme une coquille plutôt que le long d’une charnière verticale, il aurait un écran en verre pour ne pas se rayer aussi facilement, et la rumeur veut que le téléphone sera beaucoup plus abordable que le Galaxy Fold trop cher . En fait, il pourrait même être moins cher que certains modèles d’iPhone 11. Ce serait assez impressionnant pour un téléphone avec un écran OLED pliable, mais le Z Flip restera probablement un téléphone de niche. En termes de ventes, les autres nouveaux combinés qui feront leurs débuts lors du premier grand événement de Samsung en 2020 seront beaucoup plus importants. C’est vrai, nous parlons de la prochaine nouvelle série Galaxy S20 de Samsung.

Si l’histoire est une indication, les Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra finiront par être les smartphones Samsung les plus vendus de l’année en 2020. Et les dizaines de millions de personnes qui achètent ces nouveaux produits phares Galaxy S sont en magasin pour un régal, selon toutes les fuites que nous avons vues jusqu’à présent. Nous pouvons nous réjouir des smartphones Samsung les plus impressionnants de tous les temps lorsque la série S20 sera dévoilée le mois prochain, et ils seront meilleurs que leurs prédécesseurs à tous points de vue. Fait intéressant, cependant, une nouvelle fuite révèle que Samsung est toujours loin derrière son principal rival en matière de smartphones en ce qui concerne les performances des smartphones.

La semaine dernière, une fuite a révélé les résultats des tests de performances de référence pour le prochain nouveau Galaxy S20 + de Samsung. Ce test de Geekbench 5 n’a pas été effectué sur la version finale du téléphone, donc ces chiffres pourraient certainement changer. Ils ne changeront pas beaucoup, cependant – avec l’annonce du Samsung Galaxy S20 dans quelques semaines, le matériel des téléphones est évidemment définitif et le logiciel est probablement très proche d’être définitif. Dans l’état actuel des choses, les résultats de cette référence sont solides, mais ils ne sont pas du tout comparables à la série iPhone 11 d’Apple de l’année dernière, sans parler des nouveaux modèles d’iPhone 12 qu’Apple lancera cette année.

C’est normal, bien sûr, car les produits phares d’Android ne mesurent jamais tout à fait les iPhones d’Apple en termes de puissance et de performances – les puces de la série A et les optimisations d’Apple sont tout simplement trop bonnes. Mais maintenant, une nouvelle fuite révèle quelque chose qui pourrait surprendre un peu.

Tout comme nous l’avons vu avec le Galaxy S20 + la semaine dernière, le principal Galaxy S20 est maintenant apparu sur le site Geekbench. Le téléphone est connu pour avoir le numéro de modèle SM-G981U, et quelqu’un a exécuté le test Geekbench 5 pour mesurer les performances de l’appareil avant ses annonces officielles. Comment fonctionne le téléphone? Eh bien, vous pouvez voir par vous-même:

Le Galaxy S20 + de Samsung a réussi un 923 sur le test monocœur et un 3267 sur le test multicœur, mais le Galaxy S20 d’entrée de gamme est loin d’être aussi puissant malgré les mêmes 12 Go de RAM. Selon ce premier test, le Galaxy S20 a obtenu 561 sur le test Geekbench 5 monocœur et 2358 sur le test multicœur.

Vous voulez voir comment cela se compare aux iPhones d’Apple? Eh bien, ce n’est pas bon. L’iPhone 11 de l’année dernière obtient un score de 1328 et 3327 au test Geekbench 5 et l’iPhone 11 Pro obtient un score de 1330 et 3425. Mais attendez, la situation empire. Non seulement les iPhones de l’année dernière ont battu le nouveau Galaxy S20 à venir, mais les iPhone X et iPhone 8 Plus d’il y a deux ans l’ont également battu. L’iPhone X obtient un score de 919 et 2374 au test de référence Geekbench 5, tandis que l’iPhone 8 Plus obtient 923 et 2326. Hé, au moins le score multicœur du Galaxy S20 a battu l’iPhone 8 Plus de quelques points.

Maintenant, il est évidemment important de réaliser que les résultats des tests de performance sur papier peignent à peine une image complète d’un smartphone. Tout dépend de l’expérience utilisateur. Cela dit, la sortie d’un smartphone phare de 2020 qui ne peut même pas correspondre aux scores de performance des iPhones de 2017 n’est pas un super look. Espérons que le nouvel appareil photo de Samsung et d’autres nouvelles fonctionnalités passionnantes le compenseront.

