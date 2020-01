Une fuite massive indique que la PS5 est meilleure que la Xbox Series X dans presque tous les sens – .

Sony devrait largement dévoiler la PlayStation 5 en février, mais la société n’a pas encore envoyé d’invitations à la presse, ce qui indique que l’événement se tiendra au mieux dans la seconde moitié de février. Microsoft a peut-être montré le design de la Xbox Series X au monde à la fin de l’année dernière, mais il n’a révélé aucun détail clé sur ce qui se trouve à l’intérieur de la console – nous attendons toujours les spécifications ainsi que les détails de disponibilité. Alors que Sony et Microsoft restent silencieux sur les produits les plus en vogue de 2020, nous avons plus de rumeurs pour vous sur les consoles de nouvelle génération, et la dernière fuite prétend que la PS5 est meilleure à presque tous les niveaux que la nouvelle Xbox.

L’utilisateur de Twitter @Tidux, connu pour avoir divulgué des informations privilégiées sur les produits de jeu qui s’avèrent exacts, a déclaré que les derniers kits de développement de la PS5 étaient sortis et que les performances de la PS5 étaient meilleures que celles de la Xbox Series X dans tous les domaines les plus importants. Voici le tweet de l’initié sur le sujet:

CPU PS5 = XSX

GPU PS5 RAM PS5> XSX (BW et taille)

SSD PS5> XSX (vitesse et taille)

Performance PS5> XSX

Voici les informations que j’ai recueillies au cours des dernières semaines. Les kits de développement finaux pour PS5 sont sortis.

Les deux consoles comporteront le même processeur, a déclaré le bailleur, mais la Xbox obtient une meilleure unité de traitement graphique. Cependant, la nouvelle PlayStation a plus de RAM et une RAM plus rapide que la Xbox, ainsi qu’un SSD de plus grande capacité qui est également plus rapide que les disques que Microsoft utilise dans sa prochaine Xbox Series X.

Si tout cela est précis, la PS5 devrait être le meilleur choix pour les joueurs. Mais ce n’est qu’une rumeur pour le moment, qui ne peut être confirmée. Cela dit, les fuites précédentes suggéraient que la Xbox Series X offrirait de meilleures performances GPU que la PS5 et que la nouvelle PlayStation pourrait comporter un disque SSD plus rapide que la Xbox. Dans cet esprit, il semble certainement que ce sera effectivement le cas.

Cela dit, n’oublions pas que Microsoft travaillerait sur deux versions différentes de sa Xbox de nouvelle génération, dont une plus chère que la PS5 et une moins chère que la prochaine nouvelle console de Sony. Si cela s’avère être le cas, la PS5 sera évidemment meilleure à tous égards que la Xbox moins chère, mais Microsoft pourrait également avoir des ennuis si c’est le cas avec le modèle haut de gamme.

