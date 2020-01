Une fuite massive vient de révéler la date de sortie de la PlayStation 5, ses prix et bien plus encore – .

Sony a lentement construit sa grande révélation sur PlayStation 5 en publiant de nouvelles informations sur la console PS5 toutes les quelques semaines. Pendant la majeure partie de l’année dernière, nous avons appris les spécifications principales de la PlayStation 5 sans obtenir de détails réels, et Sony nous a parlé des nouvelles capacités du futur contrôleur DualShock 5. Sony a également confirmé et fait la démonstration de la nouvelle technologie SSD en cours de construction pour la nouvelle console, a expliqué la nouvelle prise en charge de l’installation partielle du jeu, la compatibilité ascendante taquine, a confirmé la fenêtre de lancement «vacances 2020» et a révélé le logo PS5 – le logo a été affiché juste en dernier semaine au CES 2020.

Malgré tout cela, Sony n’a jamais montré la console PS5 elle-même. En outre, il n’a pas partagé les spécifications de base de la version PS5 la plus abordable ni révélé le prix et la date de sortie. Nous avons maintenant une énorme fuite qui peut fournir des réponses à toutes ces questions, et cela suggère également que la grande révélation de PlayStation 5 de Sony arrive beaucoup plus tôt que nous ne le pensions.

Le 11 février est déjà censé être sur votre calendrier si vous aimez toutes les technologies, car c’est à ce moment que Samsung dévoilera la série Galaxy S20 et la coque pliable Galaxy Z Flip, environ deux semaines avant l’événement MWC de cette année, où de nombreux nouveaux gadgets seront disponibles. être lancé. Mais si cette nouvelle fuite est exacte, la prochaine PlayStation sera la star de l’émission en février. Quelqu’un a publié sur 4chan (via TechTastic) un trésor d’informations sur la PS5. Rien de tout cela n’est confirmé pour le moment, mais il y a de fortes chances que cette fuite soit la vraie affaire.

Selon la fuite, le lancement de la PS5 se déroulera le 5 février 2020 lors d’une réunion PlayStation qui aura lieu au Sony Hall de New York:

La conception de la console, le contrôleur, l’interface utilisateur / l’écran d’accueil, certaines fonctionnalités, les spécifications de la console, les discussions d’éditeurs tiers / indépendants, ainsi que des annonces pour les exclusivités PS5 seront affichées.

Les mots à la mode pour les fonctionnalités de la console incluent «peu ou pas de temps de chargement», «téléchargements rapides», «contrôles immersifs», «installations modulaires pour les jeux, téléchargez quoi que ce soit», «lecteur de disque inclus» et «téléchargez les jeux ou diffusez les jeux en option »(on vous regarde Stadia)

Le disjoncteur dit que le nouveau slogan de la PS5 est “Il est temps de jouer” et s’appliquera à la marque dans son ensemble.

La console devrait être lancée dans le monde entier en octobre 2020, «au prix de 499 $ US / 449 £ UK / 449 € EU / 54 999 JPY». Un seul modèle PS5 sera disponible au lancement, et il n’y aura pas de version Pro dans les magasins en 2020. Fait intéressant, la fuite indique que les spécifications de base de la PS5 seront à peu près à égalité avec le modèle Xbox Series X le plus cher, qui coûtera 100 $ de plus que la PS5. Microsoft aurait également une nouvelle Xbox moins chère qui coûterait 100 $ de moins que la PS5.

Le disjoncteur dit que la PS5 aura 10 téraflops de puissance GPU, tandis que la Xbox 2020 moins chère obtiendra environ la moitié de celle-ci à 4 téraflops. Fait intéressant, une rumeur sur PS5 maintenant contestée a déclaré que la console aurait un GPU capable de 9,2 téraflops, tandis que la Xbox passerait à 12 téraflops.

L’utilisateur de 4chan a également déclaré que PlayStation Now jouera un rôle essentiel dans l’avenir de la PS5, car il vous permettra d’accéder à des jeux via un abonnement ou tout simplement de jouer à vos propres jeux. Chaque achat PS5 sera accompagné d’un essai PS Now de trois mois. La lecture à distance prend en charge le gameplay PS5 sur smartphone, tablette, ordinateur portable et bureau. Tout ce dont vous avez besoin est une connexion Wi-Fi ou cellulaire pour diffuser des jeux depuis la console. L’application mobile PS5 fera peau neuve, bien que l’assistant virtuel sur lequel nous avons tant lu n’était pas mentionné dans ce nouveau rapport.

L’enceinte a également abordé la prise en charge de la compatibilité descendante de la PS5, affirmant que ce sera une grande fonctionnalité pour la nouvelle console:

La rétrocompatibilité avec tous les jeux PS4 est également une grande fonctionnalité. Grâce à de nouvelles fonctionnalités de transfert, les utilisateurs pourront facilement transférer leurs jeux PS4 vers la PS5 si ces jeux sont téléchargés. Les données de sauvegarde / sauvegardes pour les jeux PS4 seront également transférables.

La rétrocompatibilité est une caractéristique si importante que les jeux des 5 plates-formes PlayStation (PS1, PS2, PSP, PS3 et PS4) seront compatibles sur PS5, ce qui en fera une «console PlayStation ultime», en mettant l’accent sur le passé et le présent jeux. Plus de détails sur la compatibilité descendante seront discutés à une date ultérieure, en particulier à l’E3.

Les contrôleurs DualShock 4, PSVR et autres accessoires PS4 seront également compatibles avec la console, facilitant ainsi la transition de la PS4 existante vers la PS5.

Le leaker a gardé le meilleur de la PS5 pour la fin: la console sera apparemment disponible en précommande juste après l’événement du 5 février dans certaines régions. Encore une fois, ce n’est qu’une rumeur, alors tempérez votre excitation en conséquence. Mais si c’est réel, attendez-vous à ce que Sony envoie des invitations à la presse pour l’événement dans les prochains jours.

