Une fuite montre le design de la PS5 et nous surprend

Nous parlons depuis longtemps de la conception possible de la PS5, une console de nouvelle génération qui, si tout se déroule comme prévu, arrivera sur le marché à la fin de cette année, bien que sa présentation officielle puisse avoir lieu beaucoup plus tôt.

La filtration des kits de développement a généré un émoi, et c’est parfaitement compréhensible. Son apparence n’aimait rien et beaucoup se demandaient si cela pourrait finir par être Conception PS5. De nombreux médias ont directement rejeté cette idée en utilisant l’argument selon lequel, ces dernières années, la société japonaise a différencié la conception des kits de développement et des consoles, mais la vérité est qu’il n’y a rien de définitif.

Sony a plusieurs options. Vous pouvez conserver la conception de base des kits de développement et introduire des changements mineurs pour l’adapter et la “consolider”, ou vous pouvez choisir de la modifier complètement et de nous surprendre avec une conception PS5 totalement différent et plus proche de ce que nous avons vu dans les générations précédentes. Il est également possible de conserver l’apparence du kit de développement et de ne changer que le jeu de couleurs.

Ce sera la conception de la PS5, selon une image filtrée

Dans l’image que nous voyons ci-dessus apparaît une capture d’écran prise directement sur le site Web de Sony où ils font la promotion Yakuza 7: comme un dragon. Si vous regardez le cercle jaune, vous verrez une référence à PS5, et vous vous rendrez compte que le design de l’icône correspond parfaitement à celui des kits de développement.

Cela ne constitue pas une confirmation définitive que ce sera la conception de la PS5, mais la vérité est qu’elle renforce les fuites initiales qui indiquaient une simple adaptation du kit de développement qui serait également accompagné d’un nouvel ensemble de couleurs avec toutes les couleurs sombres et bleuâtres.

La théorie est assez claire, mais il faut voir ce qui se passe dans la pratique. Je vous rappelle que la conception du kit de développement a avantages importants en réfrigération, bien que son apparence soit plus que discutable. Pensez-vous que Sony ferait une erreur s’il pariait sur ce design? Les commentaires sont les vôtres.

Plus d’informations: CCN.