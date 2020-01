Une fuite montre que le contrôleur PS5 sera rétrocompatible avec la PS4 – .

Nous attendons toujours avec impatience toute nouvelle officielle de Sony sur la révélation de la PlayStation 5, mais entre-temps, il y a eu beaucoup de fuites pour nous occuper. Plusieurs de ces fuites ont tourné autour du contrôleur qui sera livré avec la nouvelle console – qui devrait être surnommée DualShock 5 – mais la dernière vient en fait de Sony elle-même. Il semble que pendant une courte période, sur une page expliquant les différences entre la PS4 et la PS4 Pro, le site Web de PlayStation France a inclus le DualShock 5 dans sa liste de contrôleurs compatibles.

Si vous visitez la même page sur le site du Royaume-Uni, vous ne verrez que le DualShock 4 répertorié dans la section “Compatibilité DualShock”, mais voici une capture d’écran que Video Games Chronicle a accrochée à PS France:

La page a depuis été modifiée, mais Sony pourrait avoir accidentellement confirmé que le DualShock 5 sera compatible avec la PS4 et la PS4 Pro. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cela ne devrait pas surprendre autant, peut-être surtout parce que le DualShock 4 pourrait être utilisé avec la PlayStation 3 de manière assez parfaite. De plus, les fuites (à condition qu’elles soient précises) ont indiqué que le DualShock 5 sera similaire à son prédécesseur.

Comme toujours, il y a une chance que ce ne soit rien de plus qu’une erreur innocente qui ne reflète pas les plans de Sony pour l’avenir de la marque PlayStation, mais avec la révélation de la PS5 qui devrait avoir lieu le mois prochain, il est également possible que la société soit commencer à travailler dans les coulisses pour préparer l’arrivée de la console. Nous savons que Sony saute l’E3 2020, nous nous attendons donc à ce que le dévoilement – chaque fois qu’il ait lieu – présente tous les détails possibles que quiconque voudrait savoir sur la console de nouvelle génération (et son contrôleur).

Au cas où vous seriez curieux, voici à quoi pourrait ressembler le DualShock 5, basé sur des brevets récents de Sony.

