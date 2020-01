Une fuite révèle que le Galaxy Fold 2 de Samsung arrivera dans quelques mois – .

Dès que Samsung nous a proposé un nouveau téléphone pliable le mois prochain après la débâcle de l’an dernier, le Galaxy Fold original – sous la forme du Galaxy Z Flip, qui sera officiellement révélé le 11 février – il semble qu’un autre téléphone pliable de Samsung sera toujours au coin de la rue.

Le «vrai» successeur du Fold original de l’année dernière («vrai» étant la façon dont Max Weinbach a fait référence au dispositif à venir dont nous parlons) est ce qui a été officieusement surnommé le Galaxy Fold 2. Et si l’on en croit les informations de Max, Samsung devrait le dévoiler au cours du deuxième trimestre. Mais pas seulement – Weinbach, des développeurs XDA, prévoit le lancement de l’appareil avec un écran en verre ultra-mince ainsi que la prise en charge du S Pen.

Ce timing est intrigant, car cela signifierait que Samsung aura certainement un premier semestre 2020 rempli de versions importantes. Cela signifie que nous obtiendrions le Fold 2 peu de temps après que Samsung dévoile sa très attendue série Galaxy S20 ainsi que le Galaxy Z Flip – qui, selon ces rendus de fans, auront très probablement un design absolument magnifique qui améliore le premier pliable de Samsung dans tant de cas. façons.

Je viens d’apprendre que Samsung lancera probablement le véritable successeur du Galaxy Fold au deuxième trimestre de cette année.

Si j’ai conglomérat tous les différents rapports correctement, il devrait avoir un écran 8 “, un appareil photo 108MP, un verre ultra mince, SPen, Snapdragon 865 et 5G.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 24 janvier 2020

La façon dont 2020 se prépare déjà pour la société nous rappelle la promesse d’un dirigeant de Samsung dont nous vous avons parlé en 2018. Comment la société arriverait à une cadence de sortie qui produirait chaque année de nouveaux combinés pliables, similaire à son calendrier de sortie régulier pour Appareils phares Galaxy. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce nouveau pliable, comme les détails concernant la résolution de l’écran et la capacité de la batterie, mais il n’y a aucune raison de penser que ce ne sera pas un appareil premium polyvalent – si Samsung veut vraiment que ce soit le héritier du Fold original. Le prix sera certainement l’un des détails les plus intéressants à surveiller, d’autant plus que le Galaxy Z Flip sera livré avec une étiquette de prix de 1300 $ (moins qu’un iPhone 11 Pro Max haut de gamme), donc, vraisemblablement, le Le pli 2 coûtera plus que cela, mais nous devrons attendre et voir.

