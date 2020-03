une fuite révèle sa gamme de couleurs particulière

Le prochain appareil phare de la filiale BBK, connu sous le nom de OnePlus 8, a été dévoilé avant même d’être officiellement présenté. La publication allemande WinFuture, spécialisée dans les fuites d’appareils technologiques, a mis en lumière plusieurs images du nouvel équipement OnePlus dans lesquelles vous pouvez voir non seulement le design de cette nouvelle génération, mais aussi la nouvelle et particulière gamme de couleurs: Onyx Noir (noir), Interstellar Glow (un dégradé dont les tons ressemblent inévitablement à l’icône Instagram) et Glaciar Green (vert).

Par devant, le OnePlus 8 dirait au revoir aux solutions entaillées et motorisées pour faire place à un petit trou dans l’écran à travers lequel la caméra frontale émerge. Cela, contrairement aux téléphones Samsung, serait situé dans le coin supérieur gauche, selon les images publiées par WinFuture.

Le panneau de 6,55 pouces serait légèrement incurvé sur les côtés, offrirait une résolution Full HD + et aurait également un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz, ce que la génération précédente proposait également. Sous le capot serait Le puissant SoC Snapdragon 865 de Qualcomm et son modem X55 incontournable, qui permet une connexion 5G en mode autonome et non autonome.

En ce qui concerne la photographie, WinFuture souligne un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d’un objectif d’ouverture f / 1,8, d’un appareil photo grand angle avec une résolution de 16 mégapixels et, enfin, d’un capteur de 2 mégapixels dont le but serait de capturer la profondeur des éléments présents dans la scène.

La présentation du OnePlus 8 pourrait avoir lieu 15 avril prochain, selon les rumeurs les plus récentes. La société, pour le moment, n’a pas confirmé cette date, bien qu’elle ait laissé entendre via Twitter qu’elle annoncera très prochainement de nouveaux produits.

