Une fuite révèle une bonne raison de précommander les téléphones Galaxy S20 les plus chers – .

Les trois téléphones Galaxy S20 seront plus chers que ce à quoi vous vous attendez, selon plusieurs rapports il y a quelques jours – eh bien, Samsung lancera cinq modèles, y compris les versions 4G et 5G des S20 et S20 +, et un S20 Ultra 5G uniquement. Si vous lisez déjà le Galaxy S20 et que vous cherchez beaucoup, alors vous devriez soit attendre quelques mois pour que le prix baisse, soit pré-commander les modèles les plus chers.

Des rapports précédents ont déclaré que certaines précommandes du Galaxy S20 recevront des écouteurs Galaxy Buds gratuits, et un nouveau rendu de presse du célèbre bailleur Evan Blass révèle plus de détails sur la promo.

Source de l’image: Twitter

Selon l’image ci-dessus, le Galaxy S20 + et le Galaxy S20 Ultra seront tous deux fournis avec des écouteurs sans fil gratuits. La meilleure partie est que nous examinons les tout nouveaux écouteurs Galaxy Buds +, qui sont apparus jusqu’à présent dans plusieurs fuites. Étant donné qu’une paire régulière de Galaxy Buds coûte 129 $, l’achat du Galaxy S20 + ou du Galaxy S20 Ultra dès leur mise en vente vous permettrait effectivement une réduction de prix d’environ 129 $.

C’est beaucoup ici et c’est une excellente raison d’opter pour l’un des téléphones Galaxy S20 premium plutôt que pour le modèle le moins cher. Vous devrez probablement aussi agir rapidement, car ce type d’accord pourrait se vendre rapidement. Samsung a offert les forfaits précédents l’année dernière et a manqué de Galaxy Buds assez rapidement.

On ne sait pas pour l’instant quel type de produit sera fourni avec le Galaxy S20 plus abordable, mais Samsung offrira probablement une sorte d’avantages aux acheteurs qui le précommanderont le 11 février.

En plus de confirmer l’offre Galaxy Buds +, la fuite montre également des rendus de presse de trois produits inopinés, dont les Buds +, S20 + et S20 Ultra, et révèle des options de couleur pour le combiné Galaxy S20. De plus, le rendu de la presse confirme également des fuites plus récentes qui ont révélé la conception présumée du capteur de la caméra arrière de l’Ultra.

La bosse de l’appareil photo comprend quatre objectifs, dont un appareil photo périscope qui fournira un zoom jusqu’à 100x. Ce qui est intéressant dans la conception du module de la caméra, c’est que la zone dédiée à l’objectif périscope a une couleur différente, qui correspond à la couleur du téléphone. Tous les autres appareils photo sont protégés par du verre foncé, et il en va de même pour les appareils photo du Galaxy S20 +. Il s’agit simplement d’une décision de conception qui n’a rien à voir avec la fonctionnalité de l’appareil photo, mais cela vaut la peine de le noter néanmoins.

Source de l’image: Karlis Dambrans / Shutterstock

.