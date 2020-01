Une fuite suggère que la PS5 sera beaucoup plus rapide que la nouvelle Xbox Series X – .

La PlayStation 5 et la Xbox Series X seront des machines incroyablement puissantes – beaucoup plus puissantes que tout ce que nous avons jamais vu depuis une console domestique. AMD est en charge de fournir des processeurs Zen 2 similaires et des cartes graphiques Radeon Navi pour les deux consoles, et les deux devraient également disposer de disques SSD rapides. Mais une nouvelle fuite suggère que la PS5 pourrait avoir un énorme avantage sur la nouvelle Xbox en matière de stockage.

Une série de fuites a déclaré que la PS5 serait prise en sandwich entre les successeurs Xbox One X et One S en ce qui concerne le prix. Un rapport différent a déclaré que la Xbox plus chère offrirait de meilleurs graphismes que la nouvelle PlayStation, qui, à son tour, aurait de meilleurs graphismes que Xbox Lockhart (le modèle le moins cher). Tout cela a du sens, bien que rien ne soit confirmé, car Sony et Microsoft gardent secrètes les spécifications de leurs consoles.

Cela nous amène à la dernière fuite, qui prétend que la Xbox 2020 pourrait présenter un stockage inférieur à celui de la PS5. Bien que les trois consoles soient censées emballer des SSD, tous les SSD ne sont pas fabriqués de la même manière. Sony a taquiné les performances du stockage de la PS5, affirmant que les temps de chargement vont disparaître en raison de la vitesse sans précédent de son SSD personnalisé. Mais il ne nous a jamais dit ce que nous devrions attendre du SSD en termes de puissance brute.

Un ancien employé de Phison a publié les détails du contrôleur SSD utilisé sur le prototype Xbox Scarlett sur LinkedIn: la puce prend en charge des vitesses de lecture et d’écriture équivalentes à celles d’un lecteur PCIe 3.0 NVMe standard.

L’ingénieur Phison se réfère à la nouvelle Xbox sous le nom de Xbox Scarlett, ce qui rend difficile de dire si le contrôleur sera utilisé dans les deux consoles Xbox Series X. Si tel est le cas, les deux appareils disposeraient d’un stockage plus lent que la nouvelle PlayStation, même s’ils devraient tous être équipés de SSD PCIe 4.0.

Comme l’explique PCGamesN, le contrôleur en surbrillance peut être associé à un SSD PCIe 4.0, mais il ne peut pas supporter des vitesses plus élevées que PCIe 3.0. D’un autre côté, ce contrôleur SSD économique Phison PS5019-E19T pourrait être un compromis que Microsoft fera pour trouver un prix plus raisonnable pour la Xbox Series X moins chère.

Quels que soient les contrôleurs utilisés, les nouveaux modèles Xbox devraient toujours être beaucoup plus rapides que les consoles de la génération précédente dotées de disques durs rotatifs. Mais la vitesse SSD de la PS5 pourrait être presque le double de celle de la Xbox, en supposant que Sony utilise une solution de stockage PCIe 4.0 complète. Le contrôleur E19T ci-dessus prend en charge des vitesses de lecture / écriture séquentielles de 3 700 Mo / s et 3 000 Mo / s, respectivement. La PS5 pourrait faire basculer un disque Samsung PCIe 4.0 NVMe, selon une récente rumeur. Ce SSD pourrait être similaire au SSD 980 Pro qui a été dévoilé au CES plus tôt ce mois-ci, bien qu’il ne s’agisse que de spéculations. Le lecteur 980 Pro est capable de fournir des vitesses allant jusqu’à 6 500 Mo / s et 5 000 Mo / s.

Sony devrait accueillir un PlayStation Meeting le mois prochain où il dévoilera enfin la PS5.

.