Une fuite sur iOS 14 révèle un nouveau modèle d’iPhone 9 auquel nous ne nous attendions pas – .

À ce stade, les fuites sur iOS 14 ont déjà révélé une tonne de nouvelles informations sur la feuille de route des produits et logiciels d’Apple pour le reste de 2020.

Le blog technologique . a également constaté, sur la base d’une version antérieure d’iOS 14, qu’Apple travaille également sur une version plus grande de l’iPhone 9, que nous appellerons pour le moment iPhone 9 Plus, même si le nom n’a pas pas encore confirmé.

Le téléphone, qui, avec l’iPhone 9, remplacerait les modèles d’iPhone 8, devrait sortir au printemps.

Une flopée de fuites liées à la prochaine génération du logiciel iOS d’Apple a produit un aperçu assez complet à ce stade de la feuille de route matérielle et logicielle du fabricant de l’iPhone pour le reste de 2020, y compris tout, de la myriade d’améliorations HomeKit aux nouveaux gestes iOS ainsi que la ajout possible d’un suivi du niveau d’oxygène dans le sang à l’Apple Watch bientôt.

Pendant ce temps, une analyse d’une première version d’iOS 14 a révélé l’existence d’un modèle iPhone 9 Plus, qui viendrait s’ajouter à l’iPhone 9 que nous attendions déjà et qui confirme les rumeurs qui avaient déjà circulé à l’appui d’une variante plus grande du IPhone d’entrée de gamme de 4,7 pouces. On s’attend à ce que le nom de ce combiné plus grand porte «Plus» dans la marque, et qu’il fonctionnera sur la puce A13 Bionic – la même que celle utilisée sur les iPhone 11 et 11 Pro.

Cette révélation sur un iPhone 9 Plus vient via ., qui a signalé la fuite iOS 14 liée au nouveau téléphone dans un rapport qui comprend d’autres friandises, comme le fait que ces nouveaux iPhones comporteront le bouton d’accueil à semi-conducteurs inclus avec l’iPhone Modèles 7 et 8. De plus, l’iPhone 9 et 9 Plus offrira Touch ID au lieu de Face ID, en plus de prendre en charge Apple Pay et la possibilité de numériser les tags NFC en arrière-plan, selon 9to5.

Le rapport souligne également que les noms des modèles d’iPhone 9 ne sont toujours pas confirmés à 100% à ce stade, certaines rumeurs pointant plutôt l’iPhone SE 2 comme nom au lieu de «iPhone 9» (bien que, encore une fois, «Plus» devrait toujours faire partie de la convention de dénomination de ce nouveau modèle plus grand).

L’iPhone 9 devrait coûter 399 $, le même prix que l’iPhone SE d’origine lors de ses débuts en 2016. Selon les rumeurs, Apple serait prêt à dévoiler l’iPhone 9 et d’autres nouveaux produits lors d’un événement médiatique en mars, qui est maintenant annoncé à annuler en raison de problèmes de coronavirus. La bonne nouvelle, cependant, est qu’Apple dévoilera soi-disant de nouveaux produits ce printemps même sans une conférence de presse appropriée, bien que le calendrier de sortie ne soit pas clair.

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

