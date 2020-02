Une fuite sur PS5 pourrait révéler l’heure exacte à laquelle Sony annoncera son grand événement sur PlayStation 5 – .

Microsoft a révélé presque tout ce qu’il y a à savoir sur la Xbox Series X plus tôt cette semaine, bien que des détails cruciaux comme la capacité du SSD, le prix et la date de sortie aient été omis de l’annonce surprise. Depuis, nous vous avons dit que la nouvelle annonce de Microsoft sur la Xbox Series X met la pression sur Sony, ce qui n’a rien révélé d’excitant sur la PlayStation 5 depuis octobre, lorsqu’elle a annoncé certaines des nouvelles fonctionnalités de la manette DualShock 5. Selon certains rapports, nous approchons maintenant de la fin février, un mois qui aurait dû nous apporter l’événement PlayStation Meeting 2020. C’est lors d’un événement similaire il y a sept ans que Sony a dévoilé la PS4. Mais ensuite, le coronavirus est arrivé, et Sony s’est retiré de plusieurs grands événements technologiques comme MWC, mais aussi de deux émissions de jeux à venir. Ne vous inquiétez pas, fans de PlayStation 5, car l’attente pourrait bientôt être terminée. Une nouvelle fuite potentielle vient peut-être de révéler le jour et l’heure exacts où Sony annoncera sa grande conférence de presse PS5.

Étant donné que Microsoft a recouru à un simple billet de blog pour révéler plus de détails sur la Xbox Series X, Sony pourrait utiliser la même tactique pour une annonce PlayStation 5 limitée. Mais contrairement à Microsoft, Sony n’a pas montré au monde la conception réelle de la Xbox, et c’est le genre de révélation qui fonctionnerait très bien lors d’une conférence de presse. À en juger par les récentes décisions de Sony, la société ne semble pas intéressée à assister à de grands salons, et elle pourrait même ne pas vouloir organiser sa propre grande conférence de presse. Plus tôt cette semaine, la division mobile de Sony a organisé une annonce en ligne uniquement du téléphone phare du Xperia 1 II, qui aurait été dévoilé lors d’un événement médiatique Sony le premier jour du Mobile World Congress, désormais annulé.

La dernière rumeur PS5 provient de Reddit (via Inverse), où un utilisateur a posté l’image suivante:

Le message indique que Sony annoncera la date, l’heure et le lieu de sa conférence de presse PS5 le jeudi 27 février. Nous examinons une prétendue note PS5 que les robots de recherche de Google ont indexée à partir de Pastebin. Ce message a été supprimé depuis, tout comme l’image du fil Reddit. Comme je l’ai déjà dit, nous n’avons aucun moyen de vérifier cette rumeur, compte tenu de son origine, et c’est précisément le genre de tromperie en ligne qui peut être utilisée pour générer de fausses nouvelles. Pourquoi une personne associée à Sony publierait-elle des informations aussi sensibles sur Pastebin en premier lieu? Et si un initié a créé le message, s’est-il fait prendre et contraint de le supprimer?

Cela ne change pas le fait que Sony est sous pression pour faire une sorte d’annonce matérielle PS5 dans un proche avenir, afin qu’il puisse suivre la nouvelle Xbox de Microsoft. Pour rappel, Sony a envoyé des invitations à l’événement de lancement de la PS4 le 31 janvier 2013 et a organisé l’événement lui-même 20 jours plus tard.

