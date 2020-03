Une fuite sur PS5 révèle de nouvelles fonctionnalités passionnantes du contrôleur DualShock 5 – .

Sony n’est pas prêt à annoncer officiellement la PlayStation 5 même si Microsoft a déjà deux longueurs d’avance; nous connaissons le nouveau design de la Xbox Series X et les principales caractéristiques grâce à quelques annonces surprenantes sur la Xbox. Sony a déjà révélé de nombreux détails généraux sur la PS5 l’année dernière, correspondant aux premières annonces de Microsoft, mais ne dévoilant aucune des fonctionnalités uniques de la console. La seule exception est le contrôleur DualShock 5 – ce n’est pas encore son nom officiel – qui a été dévoilé en octobre. Cependant, Sony a peut-être discrètement révélé de nombreuses fonctionnalités secrètes de la PS5 à l’aide de la documentation sur les brevets, et nous avons couvert tout ce que nous avons pu trouver jusqu’à présent. La dernière entrée est un document qui décrit un autre nouveau Cool DualShock 5 cool, et ce n’est pas la seule raison pour laquelle nous sommes enthousiasmés par ce brevet particulier.

Avant d’examiner le brevet, revenons à un extrait de la couverture originale de DualShock 5 par Wired:

Le contrôleur (dont l’histoire suggère qu’il s’appellera un jour le DualShock 5, bien que Cerny dise simplement “il n’a pas encore de nom”) a certaines fonctionnalités que Cerny est plus intéressé à reconnaître. Le premier est des «déclencheurs adaptatifs» qui peuvent offrir différents niveaux de résistance pour faire en sorte que tirer sur un arc et une flèche ressemble à la vraie chose – la tension augmente lorsque vous tirez la flèche vers l’arrière – ou faire en sorte qu’une mitraillette se sente très différente d’un fusil de chasse. Il offre également un retour haptique bien plus efficace que les joueurs de console de moteur à grondement, avec des actionneurs de bobine vocale hautement programmables situés dans les poignées gauche et droite du contrôleur.

Dans cet esprit, nous pouvons passer au nouveau brevet DualShock que SegmentNext a mis au jour, car il contient des descriptions qui semblent correspondre aux capacités du prototype que Sony a présenté l’automne dernier:

Un procédé de commande d’un dispositif de vibration selon la présente invention, comprend: une étape de réception d’une instruction de vibration; et une étape de contrôle des vibrations consistant à faire vibrer le dispositif de vibration conformément au contenu obtenu en corrigeant le contenu des instructions de vibration reçues, dans lequel l’étape de contrôle des vibrations, le contenu de correction est déterminé conformément à un utilisateur utilisant le dispositif de vibration.

Wired a noté que les «actionneurs à bobine mobile» sont hautement programmables, et le brevet semble le confirmer, affirmant que les utilisateurs seront en mesure de définir leurs niveaux de rétroaction souhaités:

Le dispositif de vibration génère une vibration de la force ou de la fréquence appropriée au contenu de l’instruction de vibration en actionnant le mécanisme de vibration sur la base de la commande de commande. Ainsi, un corps du dispositif de vibration peut être mis en vibration conformément aux conditions d’un jeu exécuté par l’application selon le présent mode de réalisation et sa vibration peut être présentée à l’utilisateur.

Apparemment, le contrôleur DualShock 5 se souviendra des niveaux de rétroaction pour chaque jeu, ce qui devrait certainement être utile lorsque vous jouez à différents types de jeux:

La possibilité de personnaliser la résistance de déclenchement et le retour haptique est une excellente fonctionnalité PS5, et c’est quelque chose qui n’était pas disponible sur le DualShock 4. Il n’est pas clair si le contrôleur Xbox Series X offrira quelque chose de similaire.

Comme je l’ai déjà dit, il y a une autre raison pour laquelle ce brevet est passionnant. La technologie décrite dans celui-ci ressemble beaucoup à la technologie que Sony utilisera pour le DualShock 5. Il s’agit du deuxième nouveau brevet Sony – le premier étant celui qui a révélé la conception désormais confirmée du kit de développement PS5 – qui prouve que certaines des nouvelles innovations de jeu les plus excitantes de Sony se trouveront dans la PS5 cette année. Par conséquent, nous ne devrions pas être surpris de voir certains des autres brevets de jeu Sony prendre vie dans la PS5. Voici un aperçu de tous les brevets liés à Sony PlayStation qui ont été découverts au cours des derniers mois.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.