La mise à jour tant attendue pour iOS 13 sur l’iPhone d’Apple a apporté plusieurs améliorations et nouvelles fonctionnalités. Le plus intéressant est peut-être celui conçu par les ingénieurs de Cupertino pour réduire l’usure de la batterie: ça s’appelle “Chargement optimisé” et est basé sur l’apprentissage de nos habitudes quotidiennes afin que la batterie atteigne 80% de la charge presque immédiatement et seulement après 100%. Mais il y a un mais: il semble qu’inhérent au nouveau système de charge il y a une faille qui au contraire décharge la batterie.

Par GPS l’iPhone est capable de comprendre nos mouvements, l’utilisation plus intense ou moins de l’appareil à différents moments de la journée et les sessions de charge. Évidemment, si nous avons un comportement imprévisible chaque jour, iOS n’est pas en mesure de nous aider. De toute façon, le chargement optimisé permet une surveillance complète de toutes les activités de l’appareil, indiquant quand et quels sont les pics d’utilisation de la batterie ainsi que l’utilisation par les applications.

iPhone: une fuite vide complètement la batterie du smartphone

La faille survient juste lorsque le téléchargement optimisé ne fonctionne pas, tandis qu’Apple se défend en affirmant que le bon fonctionnement de l’instrument nécessite un GPS et un style de vie très régulier.

Lorsque le système ne fonctionne pas comme il se doit crée des problèmes de batterie avec des baisses soudaines d’autonomie. Dans certains cas, il semble utile de restaurer les paramètres d’usine de l’iPhone, ce qui conduit généralement à la résolution de nombreux dysfonctionnements.

Cependant, si Apple ne veut pas appeler ça un défaut, il est très particulier qu’un outil qui devrait faciliter notre quotidien puisse vider soudainement la batterie. L’utilisation du chargeur d’origine peut aider à améliorer cette fonction, tandis que ceux sans fil semblent poser des problèmes qui ne sont toujours pas bien identifiés. Comme dit, le redémarrage du téléphone peut réactiver la fonction mais vous devez le configurer à nouveau.