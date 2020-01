Une fusillade à Seattle ébranle les leaders technologiques et soulève des inquiétudes quant à la sécurité du centre urbain de la ville – .

Mercredi, scène d’un tournage au coin de Pine Street et Third Avenue à Seattle, vue depuis les bureaux de la startup technologique Suplari. (Photo de Nikesh Parekh)

La fusillade meurtrière de mercredi soir au centre-ville de Seattle incite les entreprises technologiques de la région à mettre en œuvre de nouvelles précautions pour protéger les employés, au milieu de questions plus importantes sur la sécurité du centre urbain de la ville.

“Je n’ai jamais pensé en tant que PDG ou en tant que startup tech que je devrais dire à mes employés ou à mon équipe de rester à l’écart des fenêtres”, a déclaré Nikesh Parekh, PDG de Suplari, se souvenant du moment vers 17 heures. quand il a entendu des coups de feu dans la rue pour la première fois. Suplari est l’une des nombreuses startups technologiques avec des bureaux dans une tour donnant sur la scène du tournage.

La fusillade a éclaté aux heures de pointe au coin de la rue Pine et de la troisième avenue. Une personne a été tuée et sept autres blessées. Deux suspects ont fui et le trajet du soir dans le couloir très fréquenté a été plongé dans le chaos.

Amazon a confirmé jeudi que deux de ses employés figuraient parmi les blessés. Le géant de la technologie occupe un espace dans le bâtiment Macy’s juste en face de Pine Street depuis le restaurant McDonald’s où le tournage a eu lieu. La société a déclaré qu’elle renforcerait la sécurité dans la région et offrirait aux employés des escortes de sécurité dans les blocs environnants.

Amazon a des bureaux dans le bâtiment Macy’s au centre-ville de Seattle, juste en face de l’endroit où des coups de feu ont éclaté mercredi soir. (Photo . / Kurt Schlosser)

“Nous sommes profondément troublés par les événements de la nuit dernière à Seattle et nos pensées vont à toutes les personnes touchées par cette tragédie”, a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué.

Plusieurs PDG de startups qui se sont entretenus avec . jeudi ont exprimé leur frustration face à un problème de criminalité qui couve depuis longtemps le long de Third Avenue. Ils se sont demandé si les fonctionnaires assureraient la présence policière nécessaire pour sécuriser la zone et se sont demandé si cela suffirait à empêcher les employeurs de se déplacer ailleurs.

PDG d’Integris Kristina Bergman

Dans le bâtiment de la tour de Gibraltar sur la troisième avenue, cinq startups ont des bureaux au-dessus de la scène: Suplari, Integris, Pulumi, Ad Lightning et Gradient.io.

La PDG d’Integris, Kristina Bergman, a déclaré qu’elle réexaminait où installer les bureaux de la société. Integris a déjà déménagé de Pioneer Square à proximité en raison de problèmes de sécurité. L’entreprise a déménagé au centre-ville en 2018 en partie en raison de la sécurité accrue et de la présence policière, a déclaré Bergman.

«J’adorerais rester en plein cœur de Seattle. C’est un excellent endroit pour travailler », a déclaré Bergman. «Nous aimons vraiment être là et être dans ce bâtiment, mais nous aimerions nous sentir un peu plus en sécurité – et les événements récents nous ont mis en danger.»

Il y a eu deux autres tirs au centre-ville cette semaine, en plus de l’incident de mercredi.

“Les gens sont secoués en ce moment”, a déclaré Bergman. «Ils ne savent pas s’ils peuvent ou non s’occuper de leur vie quotidienne sans craindre d’être pris entre deux feux et de voir plus de corps gisant dans la rue.»

Bergman a déclaré qu’elle aimerait davantage de présence policière pour dissuader les activités criminelles. “Nous accordons une très grande attention à la façon dont la ville gère cela”, a déclaré Bergman.

Nikesh Parekh, PDG de Suplari, sur Pine Street à Seattle près de l’endroit où huit personnes ont été abattues lors d’une fusillade. (Photo . / Kurt Schlosser)

Parekh de Suplari s’inquiète depuis un certain temps de la sécurité le long de la troisième avenue, où il a été témoin de trafic de drogue et de consommation et de vol de drogue dans les magasins de la rue. Il est conseillé aux employés de n’utiliser que l’entrée de la quatrième avenue du bâtiment. Une quarantaine d’employés de Suplari travaillent au septième étage de l’immeuble.

Il a déclaré qu’il était très fier de Seattle en concurrence avec San Francisco en tant que centre technologique, en particulier pour les technologies de l’IA et du cloud. Avec des options de transport en commun à proximité, il considère que l’emplacement des bureaux de Suplari est l’endroit idéal pour attirer des employés dans un marché concurrentiel pour les talents. Mais les problèmes de sécurité pourraient donner aux entreprises et à leurs employés des doutes sur leur choix d’emplacement.

Parekh, qui vit à Bellevue, Wash., A fait allusion à la décision précédente d’Amazon de déplacer une grande partie des employés dans la ville de banlieue.

«J’ai des employés qui restent à la maison aujourd’hui parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité», a-t-il déclaré. «Je suis d’accord que nous devons résoudre la cause profonde de tout cela, que ce soit l’itinérance, la santé mentale ou la toxicomanie. Mais si vous essayez d’attirer de grands talents technologiques entre des startups comme nous ou Amazon, les gens ne veulent pas travailler dans un endroit qui n’est pas sûr. “

Marty Fagan de Qumulo se tient sur Pine Street à Seattle où une forte présence policière était perceptible jeudi. (Photo . / Kurt Schlosser)

Marty Fagan est le directeur des installations de Qumulo, à proximité, où 170 personnes travaillent. Il a passé 15 ans à faire le même travail chez F5 Networks – mais avant cela, il a été policier pendant 12 ans à Honolulu. Fagan apporte la perspective qu’il a acquise dans le travail de la police à ses mouvements quotidiens autour de Seattle et il en a partagé une partie dans un e-mail aux employés de Qumulo après la fusillade.

«Je marche quelques pâtés de maisons pour aller au travail, je descends la troisième avenue. L’essentiel est de ne pas marcher et de regarder votre téléphone portable », a déclaré Fagan. “Non. 2 est de ne pas marcher avec une paire d’écouteurs, jamais, jamais. Vous ne pouvez pas entendre ce qui se passe ou comprendre votre environnement. “

Le bâtiment de la tour de Gibraltar, où un certain nombre de startups technologiques ont des bureaux, est juste à droite du bâtiment au coin de Third Avenue et Pine Street à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Fagan, qui demande également aux employés de n’utiliser que l’entrée de la quatrième avenue des bureaux de Qumulo, a également déclaré que c’est une bonne idée, lorsque vous allez déjeuner avec des collègues, de vous assurer que quelqu’un a toujours une vision claire jusqu’à la porte d’un établissement.

“J’y pense constamment, je suis toujours conscient de mon environnement”, a-t-il déclaré.

Qu’est-ce que l’ex-flic aimerait que la ville fasse après ce qui s’est passé cette semaine?

«Je pense qu’ils ont besoin d’une démonstration de force plus lourde ici, peut-être d’une main un peu plus lourde d’une manière ou d’une autre. Il doit être cohérent. “

Le PDG d’Ad Lightning, Scott Moore, sur le balcon du troisième étage devant son bureau à Seattle, où il se trouvait lors du tournage de mercredi soir. (Photo . / Kurt Schlosser)

Scott Moore était assis à son bureau à Ad Lightning mercredi soir, finissant sa mise à jour pour les investisseurs du quatrième trimestre, lorsque le tournage a commencé.

Du troisième étage du bâtiment de Gibraltar, où 11 employés travaillent dans un espace partagé avec Gradient.io, Moore a entendu des coups de feu en succession rapide: «Pop pop pop pop pop pop pop! Comme si quelqu’un avait vidé un clip. »

Le vétéran de la technologie et PDG de la startup a regardé par sa fenêtre et pouvait voir des gens gisant sur le sol, plongeant dans les magasins et se réfugiant à couvert. Finalement, il a regardé les premiers intervenants travailler dans le coin et la police a posé des marqueurs là où des douilles de balles sont tombées dans la rue – certaines juste en dessous de son balcon.

Ad Lightning est dans l’immeuble depuis le 1er août. Moore a déclaré qu’il souhaitait que les locataires de l’immeuble rencontrent la mairesse de Seattle, Jenny Durkan, et le directeur du comté de King, Dow Constantine. Il a qualifié la troisième avenue entre les rues Pike et Pine de «marché de la drogue en plein air» sans une présence policière suffisante. Le tournage de mercredi n’était qu’une question de temps, a déclaré Moore.

«Nous aimons être en plein centre-ville. L’accès en transit est fantastique. Nous aimons notre espace – c’est pourquoi il y a tant de startups dans ce bâtiment, car les loyers sont raisonnables », a-t-il déclaré. “Mais je vais devoir penser à rester ici. Nous ne pouvons pas avoir une situation dans notre centre-ville où des fusillades éclatent. Ça ne marchera pas. … Ou nous suivrons tous Amazon jusqu’à Bellevue. »

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, le maire Durkan a qualifié le tournage de “l’un des chapitres les plus horribles” de l’histoire de la ville.

“Personne, absolument personne, dans notre ville ou notre pays ne devrait sortir d’un café ou monter dans un bus par crainte de la violence”, a déclaré Durkan.

La présence policière augmentera autour de la zone où les tirs ont eu lieu, a déclaré le maire. C’était déjà au centre des efforts de sécurité publique au cours des derniers mois. Chaque jour, environ 50 000 personnes montent à bord des bus sur la troisième avenue. Durkan a promis de rencontrer les résidents et les entreprises à proximité pour répondre aux préoccupations. Elle a décrit le couloir du centre-ville comme «toujours l’un des plus sûrs d’Amérique» malgré les événements récents.

«Notre centre-ville est sûr», a-t-elle déclaré. “Nous savons que les gens ne ressentent pas cela et nous savons que cela secoue les gens.”

La Downtown Seattle Association a appelé les fonctionnaires à prendre des mesures décisives.

“Le cœur de notre ville devrait se sentir en sécurité et accueillant pour tous ceux qui vivent, travaillent et visitent ici”, a déclaré le groupe dans un communiqué. «Nous appelons les fonctionnaires à consacrer les ressources nécessaires pour améliorer la sécurité au centre-ville et reprendre Third Avenue aux criminels qui l’ont revendiquée. Au nom des résidents, des propriétaires de petites entreprises, des employeurs et des visiteurs, nous disons que c’est assez. »