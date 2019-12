Une grande année pour l'automatisation des processus robotiques

L'année prochaine va être une année capitale pour Robotic Process Automation (RPA). Il s'agit du processus d'automatisation de tâches banales telles que la prise de données d'un fichier et leur saisie dans une application métier comme un logiciel CRM. Il s'agit d'informatiser les tâches répétitives qui sont une utilisation inefficace du temps des gens.

RPA n'est pas un robot physique. Il s'agit d'une approche pour travailler sur plusieurs applications métier et saisir, maintenir, migrer, intégrer, extraire et tester des données sur des feuilles de calcul. C'est l'équivalent d'un employé qui ne dort jamais, ne mange pas ou ne fait jamais d'erreurs sur des tâches qui doivent être répétées encore et encore.

A propos de l'auteur Aaron Harris est vice-président principal, chef de l'ingénierie et de la technologie chez Sage Intacct.

Pour le moment, seules les grandes entreprises qui peuvent utiliser les services de cloud computing utilisent RPA à grande échelle. Cela est en partie dû aux lacs de données d'informations qu'ils peuvent exploiter pour la Business Intelligence et aux outils automatisés basés sur l'IA intégrés à ces processus. En 2020, nous commencerons à voir ce phénomène se répercuter sur les petites et moyennes entreprises. Le chiffre d'affaires des logiciels RPA a augmenté de 63,1% en 2018 pour atteindre 846 millions de dollars et augmentera encore pour atteindre 1,3 milliard de dollars en 2019. Cela en fait le segment à la croissance la plus rapide du marché mondial des logiciels d'entreprise, selon Gartner.

RPA offre une précision améliorée pour les tâches automatisées et répétitives. Les deux tiers des processus financiers sont désormais automatisés, sous une forme ou une forme. Le tiers restant est occupé par des demandes d’informations ad hoc ou «humaines». La prochaine étape de RPA consiste également à automatiser ces processus.

À un certain moment dans le futur – peut-être pas l'année prochaine, mais plus tard – plus d'entreprises prospectives commenceront à partager leur comptabilité d'entreprise en temps réel – ouvrant ainsi la possibilité de fournir un accès instantané à leur santé financière. Il s'agit d'une prévision zéro, ce que plusieurs grandes entreprises ont indiqué comme étant leur ambition déclarée en termes de transparence financière.

En tant qu'industrie, nous n'en sommes pas encore là, mais la RPA est l'une des nombreuses tendances qui nous conduisent vers un avenir plus automatisé. Les autres facteurs clés sont l'IA et la transformation numérique, qui aident les professionnels à repenser les processus pour tirer parti des capacités numériques – allégeant ainsi le fardeau administratif et de reporting.

La blockchain pour remonter?

La blockchain est incontestablement une invention ingénieuse, mais elle est passée par ce que Gartner appelle dans ses hypercycles le creux de la désillusion. Il a promis beaucoup mais a livré très peu à ce jour. Depuis qu'il est devenu la «prochaine grande chose», il y a eu très peu d'applications significatives pour la blockchain dans le monde réel.

Alors, qu'est-ce qui empêche la blockchain de l'adoption générale? Il y a quelques éléments ici, mais en gros, cela se résume au coût, à l'évolutivité et à la confiance.

Avec des leaders de l'industrie, tels qu'Amazon ou Microsoft, qui s'engagent à créer des services autour de la blockchain, nous commencerons à voir une adoption accélérée alors qu'ils s'attaquent aux problèmes qui l'ont précédemment empêchée de faire son chemin dans le courant dominant – avec des solutions du monde réel entrant en jeu à partir de 2020 .

Une aubaine de monnaie virtuelle

La nouvelle monnaie virtuelle de Facebook, Balance, a le potentiel de changer l'avenir des paiements. Il vise à résoudre un problème du monde réel et il pourrait être énorme. Dans le passé, les monnaies virtuelles n'étaient utiles que comme réserve de devises. La Balance, d'autre part, est la première monnaie électronique qui a le potentiel comme moyen d'échange.

La force de Facebook est sa vaste base d'utilisateurs. Elle dispose désormais d'un réseau de 2 milliards de personnes, un tiers de la population mondiale.

Si, par exemple, un travailleur migrant voulait renvoyer de l'argent dans son pays d'origine, il ferait face à une majoration de 6% à 20% sur le change et le virement bancaire. C'est aussi risqué et lent. Si une famille devait utiliser Facebook, elle pourrait convertir sa monnaie locale en Balance et utiliser Facebook Messenger pour envoyer l'argent à sa famille. C'est rapide, facile et assez sécurisé.

Cela permet également de résoudre le problème du blanchiment d'argent. Dans le système actuel de transactions financières sur papier, il ne peut y avoir que peu ou pas de trace d'où vient ou va l'argent. Les Nations Unies ont récemment estimé que le produit du crime blanchi chaque année représente entre 2 et 5% du PIB mondial, soit 1,6 à 4 000 milliards de dollars par an.

Une monnaie numérique, en revanche, produit un enregistrement logiciel immuable de chaque transaction effectuée, d'où elle vient et où elle va. C'est comme un grand livre distribué cryptographiquement protégé pour les devises et il est beaucoup plus difficile de blanchir de l'argent.

Il y a un certain nombre de problèmes réglementaires et législatifs à surmonter. Il s'agit d'une solution technologique perturbatrice qui remet en question la notion même de système monétaire centralisé. Les pays du G7 ont même formé un groupe de travail pour examiner la question des crypto-monnaies, avec un accent particulier sur la Balance.

Mais tant qu'elle peut prouver sa valeur réelle, je peux voir au moins l'une des monnaies virtuelles récemment lancées décoller vraiment en 2020.