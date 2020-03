Une histoire complète de la franchise Halloween jusqu’à présent

En octobre, l’arrivée de Halloween Kills, la première des deux suites annoncées du succès de 2018 Halloween reboot, qui était le premier nouveau film d’Halloween depuis près d’une décennie. Le réalisateur David Gordon Green revient à la barre de la suite, tandis que Jamie Lee Curtis est de retour en tant que Laurie Strode, et le créateur de la franchise John Carpenter sera à nouveau producteur exécutif et composera la partition. Michael Myers, l’emblématique tueur au couteau de la franchise, a eu beaucoup de mésaventures dans ses onze films: tranquillisé, incendié, poignardé, écrasé, électrifié et injecté d’acide, Myers a fait ses preuves au fil des décennies, gagnant son statut de véritable légende de l’horreur.

Malgré certains de ses films n’ayant pas tout à fait la même qualité durable que l’original, Myers a longtemps été l’un des membres les plus légitimement terrifiants du canon d’horreur moderne. Presque imparable, la machine à tuer avec masque est définie par une seule caractéristique: retrouver Laurie Strode, ou un autre membre de sa famille. À partir de l’Halloween de 1978 et en passant par les années 1980, 1990 et 2000, Michael a poignardé et parcouru une multitude de victimes dans sa quête de ses proches. En cours de route, il est devenu l’incarnation vivante d’une fusion très particulière de la terreur. À la fois, Myers représente très explicitement les peurs d’obsession et de persécution ainsi que l’idée plus abstraite de ne jamais pouvoir vivre son passé. Peu importe ce que font ses cibles, peu importe où elles vont, la menace du retour de Michael Myers est toujours imminente et incontournable.

En tant qu’écrivain, réalisateur, compositeur et producteur, John Carpenter a construit sa carrière sur des films distinctifs avec des personnages emblématiques, dont Halloween est peut-être le plus beau. Co-écrit et coproduit avec Debra Hill, c’était le genre de production que Carpenter avait rendu si facile: une concoction de tropes et de stéréotypes combinés en quelque chose de frais et radical. Les principes de base sont si malléables qu’ils pourraient être fabriqués à n’importe quelle époque et fonctionner. Vraiment foirer un film d’Halloween est difficile – tout ce qui est nécessaire est un Strode à une extrémité et Michael à l’autre avec quelques obstacles entre les deux. Myers est également resté assez mal défini pour que les cinéastes puissent avoir tout le plaisir qu’ils veulent avec la façon dont il tue et comment il est blessé. C’est un mystère vêtu d’une combinaison bleue, et ses plus belles sorties y ont décidément joué plutôt que d’y penser trop – voici un voyage dans toute la franchise Halloween à ce jour.

Halloween (1978)

Il y a très peu de choses à dire sur le premier Halloween qui n’a pas été dit un million de fois auparavant. C’est un classique pour une très bonne raison. Le troisième effort de réalisateur de John Carpenter est une masterclass sur la tension et la crainte: les aperçus lents et méthodiques de Michael, la violence pure de ses méthodes de tueur – le tout combiné avec un sens effrayant de la cinématographie et une partition brillamment sombre de Carpenter. Parallèlement au thème immédiatement reconnaissable, ce film nous présente Michael Myers comme un enfant sociopathe qui tue sa sœur aînée, pour laquelle il est engagé dans un sanatorium. À 21 ans, Myers s’échappe, volant une voiture et son combo combinaison et masque afin de faire des ravages sur un Haddonfield sans méfiance pour trouver sa sœur, Laurie Strode, jouée par Jamie Lee Curtis.

Halloween a redéfini le genre slasher et est devenu la pierre angulaire de l’horreur moderne, avec d’innombrables films ultérieurs l’empruntant ou même le copiant carrément. Il y a une dureté qui pourrait sembler grossière ou sadique, mais Carpenter ne succombe à aucun, créant plutôt une honnêteté brutale pour la nature déchirante de ce que les victimes de ses films traversent. La scène dans laquelle Laurie s’enferme dans un placard pendant que Michael se fraye un chemin pour la récupérer est toujours difficile à traverser alors que son désespoir et sa détermination sans faille se jouent au maximum. Horrible d’une manière rarement gérée.

Halloween 2 (1981)

Carpenter et Hill sont tous deux revenus sur la première suite d’Halloween, avec le nouveau venu Rick Rosenthal comme réalisateur. Dans la continuité directe du premier, Halloween 2 emploie une grande partie de la même obscurité et tension, mais souffre d’une histoire plus lâche et d’un rythme plus faible. Michael est décrit comme étant encore plus impitoyable cette fois-ci, traversant un hôpital pour se rendre à Laurie. Le Dr Loomis, psychologue pour enfants de Myers, joue un rôle plus important alors que lui et d’autres autorités poursuivent Michael et tentent de le trouver avant qu’il ne fasse plus de dégâts.

Le lien familial de Laurie et Michael est révélé avec très peu de poids réel et à peine référencé à nouveau. Généralement, le film cherche à augmenter la mise de l’original et, ce faisant, devient une exagération exagérée de lui-même. Très peu de meurtres ont quelque substance que ce soit et l’un des plus grands moments, où un mauvais suspect est tué dans une explosion, apparaît comme inutilement profane et tangent au récit global. La séquence finale va cependant dans une certaine mesure pour sauver le film, Michael étant en feu dans l’une de ses morts les plus mémorables de la série.

Halloween 3: Saison de la sorcière (1982)

En s’éloignant des slashers, on pensait que Halloween pourrait devenir une franchise d’anthologie annuelle avec un nouvel épisode unique en octobre. Donc, pour le troisième film, Michael et Laurie ont été complètement oubliés en faveur d’un pseudo-conte de fées fantastique / science-fiction sur une entreprise qui essaie d’utiliser des masques pour enfants pour invoquer une invasion d’insectes et de serpents la nuit d’Halloween.

Réalisé et écrit par Tommy Lee Wallace, avec Carpenter et Hill toujours impliqués en tant que producteurs, Halloween 3: Season of the Witch est un méli-mélo de divers choix stylistiques populaires dans l’horreur au début des années 1980. L’histoire fusionne la magie avec des éléments de science-fiction et des idées générales du contrôle occulte et corporatif alors que le propriétaire d’une petite fabrique de masques de ville essaie d’utiliser ses masques pour effectuer un sacrifice de masse avec les enfants de la ville afin de provoquer une nouvelle ère de sorcellerie. Après l’assassinat d’un petit commerçant de la ville qui découvre le complot diabolique, sa petite-fille et son médecin se rassemblent pour enquêter, découvrant un empire androïde en cours de route. Bien que loin des deux précédents, Season of the Witch fonctionne comme un morceau de cinéma culte des années 1980. L’histoire est exagérée mais elle ne se prend pas trop au sérieux et les acteurs, dirigés par Tom Atkins et Stacey Nelkin, sont parfaitement utilisables dans leurs rôles. Bien qu’il s’agisse d’une expérience ratée, c’est tout de même un effort louable.

Halloween 4: Le retour de Michael Myers (1988)

Six ans plus tard, en 1988, Michael ferait son retour. À ce stade, l’horreur penchait vers une approche plus schlocky et comique avec des films comme Evil Dead et Gremlins. Le grand retour de la série Halloween n’a pas dérogé, se contentant d’être un slasher sérieux. Le résultat a été terne, avec une configuration galvaudée de Michael revenant à Haddonfield pour chasser Laurie et se faisant distancer par sa fille de six ans, Jamie.

Il y a quatre écrivains crédités pour Halloween 4 et c’est assez évident. Jamie vit avec une famille d’accueil et l’absence de Laurie passe généralement inaperçue, tandis que le Dr Loomis de Donald Pleasance joue le rôle de personnage récurrent principal en dehors de Myers. La nouvelle du retour de Michael inspire une foule de lyncheurs qui ne va finalement nulle part, tandis que le seul décor qui aurait rendu le film intéressant – les protagonistes s’enfermant accidentellement dans une maison avec Michael – est abandonné au profit d’une poursuite à travers le lycée local . Combinée à une fin complètement bizarre, cette entrée n’était pas une seconde venue que les fans espéraient.

Halloween 5: La vengeance de Michael Myers (1989)

Avec un fort succès au box-office, Return cède la place à l’Halloween 5: la vengeance de Michael Myers, dirigé par Dominique Othenin-Girard l’année suivante, créant l’enfant médian d’une deuxième trilogie d’Halloween. Fidèle à Jamie, Laurie toujours dans des régions inconnues, la jeune fille est devenue muette et est maintenant en soins psychiatriques. Le Dr Loomis découvre qu’elle a développé un lien télépathique avec Michael, confirmant qu’il est toujours en vie. Pendant ce temps, la combinaison de sport sociopathe tue un ermite qui prenait soin de son corps inconscient après les événements d’Halloween 4 et se dirige vers Haddonfield.

Mis à part la télépathie, Revenge est un rechapé en chiffres de divers tropes slasher avec une certaine importance pour l’intrigue globale de la série. La poursuite cruciale se produit dans l’ancienne maison de la famille Myers, un cadre qui était jusqu’ici resté largement inexploré. Il y a aussi un certain développement de personnage alors que Jamie essaie de faire appel à l’humanité de Michael dans un bref instant, une entreprise qui échoue malgré ce qui semblait être une forme de connexion. Embrouillé et sans inspiration, il a ostensiblement mis la série à l’arrêt complet pendant des années.

Halloween 6: La malédiction de Michael Myers (1995)

Les enregistrements d’un scénario pour Halloween 6 remontent à 1990, avec l’écrivain Daniel Ferrands soumettant un traitement qui rapprocherait la série des deux premiers. Ferrands est crédité sur le film final, mais on pense que son scénario est une fusion de ses idées et de celles de plusieurs autres écrivains. Les batailles juridiques et les retards de production ont interrompu les progrès pendant des années, avec le début du film en 1994 sous la direction du réalisateur Joe Chappelle, suivi de longs tournages en 1995. Embrassant la mysticité devenue monnaie courante dans les succès cultes récents comme Evil Dead et Gremlins, Halloween 6 présente un culte pour terminer l’histoire de Jamie et Michael tout en fournissant une histoire d’origine pour l’invincibilité apparente de Myers. Jamie et Michael sont kidnappés par ce culte et détenus en captivité pendant six ans, Jamie imprégné. Après qu’elle s’échappe et laisse son bébé dans une gare routière, Michael donne la chasse et tue Jamie.

Un adolescent Tommy Doyle (joué par Paul Rudd), que Laurie Strode gardait lors du premier Halloween, trouve le bébé de Jamie et l’accueille. Obsédé par Myers, Tommy a développé une théorie selon laquelle la menace masquée est maudite d’avoir à tuer une famille membre chaque Halloween. En découvrant que le bébé est une relation avec l’aide du Dr Loomis, il s’imagine que l’enfant sera la dernière victime et les deux s’efforcent de le protéger. Il n’y a pas de façon polie de le dire: la malédiction de Michael Myers est un gâchis. Il est alambiqué et rempli de trous de l’intrigue, ajoutant seulement plus de questions au mystère général de Michael Myers et Laurie Strode. L’histoire culte ne serait pas revisitée et à part son statut de film “avant qu’ils ne soient célèbres” pour Rudd, il vaut mieux oublier cette suite. Ce serait la dernière fois que Donald Pleasance reprenait le Dr Loomis avant son décès.

Halloween H20: 20 ans plus tard (1998)

Tirant tous les arrêts pour le 20e anniversaire de la franchise, Jamie Lee Curtis est revenu en tant que Laurie Strode dans ce qui était un retour au scénario original d’Halloween. Réalisé par Steve Miner, dont les crédits incluent les deux premières suites du vendredi 13, H20 était un film de slasher en chiffres bienvenu en vain des deux premiers films d’Halloween.

Après avoir simulé sa mort dans un accident de voiture, Laurie mène une vie normale depuis des années, à l’abri des poursuites de Michael Myers – c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il vole un rapport de police qui révèle son adresse et la traque. Ce qui suit est un chat et une souris standard alors que Michael revient au milieu du fils de Laurie (Josh Hartnett) organisant une fête d’Halloween. Empruntant légèrement à Scream de Wes Craven dans sa cinématographie et son humour conscient de lui-même, le film n’a rien de rafraîchissant dans ce qu’il fait avec le mythe d’Halloween. Michael se révèle être son plus dur depuis des années, tandis que Laurie obtient enfin une catharsis à l’écran appropriée dans les derniers moments du film. Pas assez remarquable.

Halloween: Résurrection (2002)

Insatisfait de la fin de l’histoire, Halloween: Resurrection était une tentative de tirer rapidement profit du succès de Halloween: H20. Le film déplace la série sur le territoire des slasher habituels alors que Michael se fraye un chemin à travers un ensemble d’étudiants participant à une émission de téléréalité sur Internet. Bien qu’elle fasse partie de la promotion, Laurie Strode de Jamie Lee Curtis n’est là que pour une scène alors que Michael la trouve enfin et la tue. La configuration pour le reste du film est alors un groupe d’une vingtaine d’années – la star du hip-hop Busta Rhymes parmi les acteurs – se porte volontaire pour rester dans la maison d’enfance de Myers pour la nuit d’Halloween afin de gagner un prix. Peu de temps après, le tueur au masque blanc apparaît et commence à les retirer, un par un.

Bien que l’humour et le ton soient, encore une fois, similaires à l’irrévérence de Scream, il y a un sous-texte intelligent sous-jacent dans la représentation de la maison Myers comme l’étoffe de la légende et des enfants muets tombant sur eux-mêmes pour l’explorer. Maintenant fermement ancré en tant qu’icône, mettant de côté son histoire avec Laurie en faveur d’un complot dans lequel Michael apparaît, tue une sélection de nouvelles victimes avant d’être en quelque sorte maîtrisé pour se relever, c’est tout ce que de nombreux fans attendaient de la série depuis le deux premiers. Il y a un sentiment de sadisme qui vient avec tout antagoniste des séries d’horreur qui devient populaire en ce que tous les fans veulent voir, c’est qu’ils massacrent inventivement certaines victimes. La légende compte finalement bien plus que l’histoire, et Resurrection était Halloween reconnaissant enfin le pouvoir de sa légende.

Halloween (2007)

Refaire n’importe quel film de John Carpenter serait une tâche dangereuse. 0 refaire l’un de ses films les plus célèbres et les plus vénérés est le pur orgueil. La tentative de Rob Zombie d’écrire et de diriger un redémarrage d’Halloween est celle qui décide sagement de ne pas rechaper complètement l’original et joue plutôt comme une lettre d’amour et l’époque où elle se déroule. Le film serre essentiellement les deux premiers Halloweens ensemble et agit comme son propre prequel pour démarrer. Zombie détourne l’attention de Laurie et la place sur Michael, cherchant à discuter et à plonger dans les tendances psychopathiques de Michael. Le Dr Loomis joue un rôle plus important en tant que psychologue de Michael avec le film retraçant le tueur depuis l’enfance jusqu’à son évasion à l’âge adulte. La connexion de Laurie et Michael est traitée plus sévèrement, Michael l’enlève pour essayer de la convaincre qu’ils sont frères et sœurs. Tout cela est raconté avec une vision très romantique de la mode, de l’esthétique et de la musique de la fin des années 70.

Le problème majeur avec la version de Zombie est qu’il essaie trop en une seule fois. Aucune de ses idées n’est intrinsèquement mauvaise, mais les rassembler toutes déforme et disperse le récit central. L’histoire avec Laurie et ses amis devient une distraction pour les scènes discutant de la psyché de Michael et vice-versa, sans obtenir suffisamment de temps pour donner à leur collision un réel poids. Zombie reproduit les couleurs audacieuses et la cinématographie de son œuvre originale antérieure, affichant la ville de Haddonfield dans une palette riche et moderne, tout en ramenant le thème original de Carpenter pour créer une rencontre des deux époques. Loin du péché cardinal, sa réputation procède.

Halloween 2 (2009)

Le redémarrage confus de Zombie a fait place à une suite encore plus confuse. En partie drame psychologique farfelu, en partie pastiche de traumatisme familial, son Halloween 2 est une histoire bizarre et sinueuse au sujet de Laurie et Michael partageant un lien pseudo-psychique. Ensemble un an plus tard, Michael et sa sœur partagent des visions de leur mère Deborah (Sheri Moon Zombie) alors que Laurie continue de se remettre des événements du film précédent. Avec l’aide du Dr Loomis, elle parvient à la conclusion qu’elle est la sœur de Michael, juste avant que Myers ne déclenche une fête à laquelle elle participe.

Contrairement à son premier épisode, Zombie semble complètement hors de sa profondeur. Les thèmes de la maltraitance et du traumatisme psychologique sont traités au hasard, l’intrigue basculant entre des visions psychotiques et des adolescents faisant la fête sans trop de structure. Finalement, l’histoire cède la place à un motif d’enlèvement qu’il faut trop de temps avant de présenter son idée solitaire et audacieuse. Dans un moment de génie légitime, Michael est tué avant que Laurie enfile son survêtement et son masque et soit incarcérée dans un établissement psychiatrique, elle-même en riant d’un rêve de sa mère biologique Deborah. Elle se définit dans la même psychopathie qui a revendiqué son frère, et repose probablement dans cette pièce jusqu’à sa mort.

Halloween (2018)

Après neuf ans d’hibernation, Michael Myers est revenu avec une vengeance avec Halloween 2018, à la fois une suite et un redémarrage. C’est un redémarrage car il efface toutes les suites précédentes de la continuité, mais reste une suite directe au classique original de John Carpenter en 1978. Un succès critique et commercial, Halloween 2018 a prouvé que la franchise a encore beaucoup de vie et que le pouvoir de Michael Myers d’effrayer et de fasciner n’a pas encore disparu. Jamie Lee Curtis est également excellent en tant que Laurie Strode, une survivante endommagée qui souffre d’un SSPT sévère depuis quatre décennies. Elle a toujours su que Michael reviendrait un jour, et elle serait damnée si elle n’était pas prête à le tuer quand il le ferait.

Alors que Laurie n’est plus la sœur de Michael dans Halloween 2018, le thème à long terme de la série sur la famille continue de résonner tout au long du film, grâce à l’implication de la fille et de la petite-fille de Laurie dans la procédure. Les femmes Strode sont toutes des combattantes fortes à leur manière, et ce n’est que lorsqu’elles sont enfin en mesure de mettre de côté leurs différentes différences que survivre à la bataille contre Michael Myers devient même possible. Survivront-ils à Halloween Kills et Halloween Ends? Nous le saurons en octobre et en octobre prochain. Une chose est sûre, Michael Myers est loin d’être terminé.

