Une image du Pixel 4a fuite révèle qu’il va être plus rapide à stocker

Si Google suit le chemin prévu, le prochain téléphone que nous en verrons devrait être le Pixel 4a vers mai. Une autre image divulguée est apparue en ligne, montrant prétendument certaines des spécifications du combiné de milieu de gamme via un écran de chargeur de démarrage.

La photo, publiée sur XDA Developers, montre que le Pixel 4a va en effet venir avec 6 Go de RAM – ce qui est à égalité avec les 6 Go à l’intérieur du Pixel 4 et Pixel 4 XL, et en hausse par rapport aux 4 Go à l’intérieur du Pixel 3a et Pixel 3a XL.

Nous avons déjà entendu parler des 6 Go de RAM grâce à une vidéo pratique publiée par la même source, et cette vidéo faisait également référence à 64 Go de stockage interne, ce qui est à nouveau montré dans cette nouvelle image.

Ce que l’image du chargeur de démarrage révèle pour la première fois, c’est que les 64 Go de stockage utiliseront une puce de stockage flash UFS 2.1 mise à niveau: cela signifie que la vitesse de la puce de stockage correspond aux téléphones Pixel 4 et est une avancée par rapport aux téléphones Pixel 3a.

Mises à niveau attendues

La vitesse de stockage de votre téléphone importe plus que vous ne le pensez, votre combiné devant constamment charger des applications et des fichiers depuis sa mémoire interne. En conséquence, le Pixel 4a devrait être nettement plus vif que le Pixel 3a.

Cependant, tout cela n’est pas encore confirmé – le Pixel 4a montré dans cette image divulguée serait un prototype, et les détails spécifiques du téléphone pourraient changer d’ici à la date de lancement.

Pourtant, il est encourageant de voir que le Pixel 4a est susceptible de venir avec quelques mises à niveau internes par rapport à son prédécesseur Pixel 3a. D’après ce que nous savons jusqu’à présent, le Pixel 4a sera mis en vente au même prix original de 399 $ que le Pixel 3a aux États-Unis.

Nous ne savons pas encore si le Pixel 4a sera disponible dans un modèle de 128 Go ainsi qu’une version de 64 Go, et il semblerait que Google ait abandonné l’idée de mettre un modèle XL plus grand cette fois-ci.