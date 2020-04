Une image qui fuit montre l’iPhone 12 Pro apparent avec une caméra à triple objectif et un scanner LiDAR

Un nouveau post sur Twitter ce week-end montre ce qui semble être l’iPhone 12 Pro de cette année, mais avec une gamme de caméras révisée à l’arrière. Tout comme l’iPad Pro 2020, les images montrent pour la première fois un nouveau scanner LiDAR à l’arrière.

L’image provient de l’utilisateur Twitter @Choco_bit, qui a déjà divulgué des détails sur les prochains produits Apple. La biographie du compte indique qu’il est géré par un ancien fournisseur de services agréé Apple. L’image semble provenir d’une sorte de guide de l’utilisateur ou de réparation, mais nous ne pouvons pas en être sûrs.

Dans l’image, nous voyons clairement ce qui sera apparemment le réseau de caméras pour l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Cela comprend les objectifs grand angle, ultra grand angle et téléobjectif avec l’ajout du scanner LiDAR de l’iPad Pro 2020.

De nombreux rapports ont suggéré que les produits phares de l’iPhone 12 de cette année comprendraient un nouveau capteur de profondeur à l’arrière. Cette image donne un aperçu plus clair de la façon dont Apple réorganiserait le relief de la caméra pour accueillir le nouveau scanner LiDAR. Par exemple, il semble que le capteur flash pourrait se déplacer au milieu de la matrice pour faire de la place.

Apple devrait largement dévoiler la nouvelle gamme d’iPhone 12 à l’automne, bien que certains rapports indiquent que les mises à jour pourraient être retardées en raison de l’incertitude économique causée par COVID-19.

Néanmoins, si tout se passe comme prévu, Apple devrait introduire quatre nouveaux iPhones dans le cadre de la série iPhone 12. On pense qu’Apple prépare un nouvel iPhone de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un nouvel iPhone de 6,7 pouces pour cette année. Tous les nouveaux iPhones disposeraient d’écrans OLED et prendraient en charge la connectivité 5G. Les deux modèles haut de gamme comprendraient la configuration de la caméra à triple objectif + le scanner LiDAR, comme le montre cette image.

En termes de design, la gamme 2020 d’iPhone 12 devrait présenter un boîtier plus similaire à l’iPhone 4. Il est cependant difficile d’avoir une idée trop précise de ce design dans l’image qui a fuité aujourd’hui.

Sur l’iPhone, le scanner LiDAR offrira probablement des capacités similaires à ce que nous avons vu dans l’iPad Pro. Cela inclut des fonctionnalités de réalité augmentée améliorées. . a exclusivement rapporté qu’Apple développait elle-même une nouvelle application de réalité augmentée pour iOS 14 qui pourrait s’intégrer aux magasins de détail.

Cependant, l’un des plus grands avantages du scanner LiDAR de l’iPhone 12 Pro sera que les développeurs sont mieux préparés à en tirer parti compte tenu de la disponibilité existante de l’iPad Pro.

