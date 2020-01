Une impression 3D fait parler une maman de 3000 ans

Qui aurait pensé que après 3000 ans aurait-il été possible d’entendre la voix de quelqu’un qui vivait à l’époque? Pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé avec Nesyamon, un prêtre égyptien dont les reliques sont conservées depuis deux siècles au musée de Leeds.

Un groupe de chercheurs deUniversité de Londres, sous la direction de David Howard, à travers une tac réalisée sur cette momie datant de l’Égypte ancienne, a pu retracer une variété d’informations sur Nesyamun. Tout d’abord, l’âge dans lequel il a perdu la vie correspond à environ 55 ans, ensuite, malgré les gencives malades et les dents usées, il a été possible de noter que les tissus mous du larynx sont encore intacts aujourd’hui. De cette façon, il a été possible de tracer les dimensions de son appareil vocal à travers la reconstruction numérique de celui-ci (un larynx électronique) e à l’impression 3D de son appareil vocal.

Le tronçon s’avère loin plus petit que celui des hommes aujourd’hui (par conséquent, le son est également différent) et grâce à cette procédure, il a été possible de synthétiser la voix de ce prêtre et de reproduire le son réel de sa voix. Bien qu’il s’agisse actuellement d’un son unique et non d’une voix parlante à part entière, ce résultat ouvre de nouvelles portes sur ce que nous pouvons savoir sur notre passé, même très éloigné. Lorsqu’une momie est bien conservée, ce processus est réalisable et ce sera aussi dans d’autres projets et peut-être que cela nous aidera à avoir une image plus claire des détails du passé qui nous manquent encore pour le moment. Les miracles de la science et de la technologie!