Une intelligence artificielle corrigera automatiquement les entrées Wikipedia

la Institut de technologie du Massachusetts a présenté officiellement le planintelligence artificielle qui, une fois implémentées dans le portail, pourront corriger ou mettre à jour les informations contenues dans wikipedia.

Comme si cela ne suffisait pas, selon les chercheurs, ce nouvel algorithme non seulement corrigera les informations, mais découvrira celles faux et les rectifiera écrire également d’un être humain.

Le mécanisme sous-jacent

Selon ce que les chercheurs ont dit, le nouvel algorithme entraînera un double avantage, en fait, il permettra également de trouver le fausses nouvelles.

Mais comment fonctionne ce nouvel algorithme derrière cette IA?

Les chercheurs ont exposé l’étude à New York lors de la conférence Aaai sur l’intelligence artificielle, soulignant comment, grâce à apprentissage automatique, l’algorithme conçu par les programmeurs est capable de comparer d’une manière réfléchi les périodes contenues dans un texte pour trouver des contradictions.

Compte tenu de la popularité de la plate-forme et de l’énorme quantité d’informations qu’elle contient, de nombreux programmeurs avaient déjà créé des dieux bot pour essayer de rendre la maintenance aussi autonome que possible, mais celles-ci se limitaient uniquement à la mise à jour des liens expirés et à la suppression des spams, le programme actuel du projet vise à tout faire automatique sans intervention humaine.

Le programme est encore en cours de perfectionnement car il n’est pas encore prêt à être inclus dans le code Wikipedia, en fait il a encore quelques imperfections grammaticales et d’autres faille de sécurité à corriger.

En fin de compte, le projet est ambitieux et sans aucun doute d’une grande utilité, il faut s’attendre à ce que les temps soient mature.