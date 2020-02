Une jolie proposition de mariage épique est visible en ce moment sur Google Maps – .

Steffen Schwarz est un agriculteur à temps partiel de 32 ans en Allemagne qui se prépare à épouser sa fiancée en juin. Les noces imminentes de la paire sont le résultat d’une proposition de mariage assez épique que Schwarz a étendue en mai dernier – une proposition qui fait la une des journaux aujourd’hui pour une raison assez incroyable.

C’est parce que Schwarz a utilisé une machine de plantation de maïs d’une manière qui a laissé des lacunes dans son champ dans la communauté de Huettenberg, en Allemagne centrale. Ces lacunes expliquaient la proposition, en allemand: «Veux-tu m’épouser?» Il a poussé sa petite amie à faire voler un drone sur le terrain, puis le tour est joué. La question surgit ainsi, elle lui répondit avec enthousiasme oui. Mais ce qui rend la proposition si mémorable, c’est qu’elle ne s’arrête pas là.

Un des parents de Schwarz qui vit au Canada l’a alerté d’une heureuse surprise. Sa proposition était si massive qu’elle a été récupérée via Google Maps, de sorte que si vous cliquez sur ce lien maintenant, vous devriez pouvoir voir le champ et la question exprimée en grosses lettres facilement visibles depuis le ciel.

Source de l’image: Google

Selon la BBC, Schwarz n’avait aucune idée que le service de cartographie de Google avait pris une image de sa proposition – et le fait qu’elle soit maintenant vue dans le monde rend cette histoire d’autant plus romantique que nous nous dirigeons vers la Saint-Valentin vendredi. Son message, que vous pouvez voir ci-dessus, a été préparé à l’aide d’une machine à semer et s’étend sur presque toute la longueur de son champ de près de cinq acres. Même ainsi, sa petite amie n’a pas vu le message au début après avoir envoyé le drone.

Il semble que Schwarz lui ait concocté une raison pour le faire voler – qu’il avait apparemment vu des sangliers dans le champ, nécessitant un vol de drone pour le vérifier.

“Au début, elle ne pouvait pas voir (le message) parce que le drone ne volait pas assez haut”, a déclaré Schwarz aux médias locaux. “Mais quand elle a réalisé, elle a dit oui immédiatement.” De plus, dans une coda appropriée à cette histoire, le couple dit qu’ils pourraient sortir à nouveau du drone en juin. Pour l’utiliser pour des photos de mariage, bien sûr.

Source de l’image: Valentin Wolf / imageBROKER / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.