une longue démo sera présentée au PAX East 2020

The Penny Arcade Expo (également connu sous le nom de PAX) est une foire américaine où des jeux vidéo, des jeux d’arcade et des jeux de société sont présentés chaque année dans différentes villes: Philadelphie, Boston, Seattle et St. Anthony, ainsi qu’à Melbourne, en Australie. Il s’agit d’un événement très attendu au cours duquel même les démos de jeux vidéo les plus attendues sont présentées chaque année, exactement comme cette année se produira pour The last of Us 2, le jeu vidéo très attendu du Naughty Dog et sorti en mai 2020. Le prochain pax aura lieu à Boston du 27 février au 1er mars 2020 et il semble que le jeu vidéo présentera une démo jouable, même d’une heure.

Voici ce que nous savons de la démo, du jeu et de l’événement qui approche à grands pas

Nous savions déjà que dans ce deuxième chapitre de l’une des sagas d’horreur les plus populaires des 10 dernières années, le seul personnage jouable sera Ellie, contrairement au premier chapitre dans lequel les personnages étaient deux: Joel, était en fait l’autre personnage jouable en dehors de la fille. Il y a déjà beaucoup de nouvelles divulguées sur ce jeu qui sortiront comme nous le savons, exclusivement pour PS4, comme la présence d’une série de contenus pour adultes qui y seront présents, nouveauté absolue pour La Naughty Dog et aussi pour la saga elle-même.

La démo en question s’appelle patrouille, et se concentrera non seulement sur Ellie, mais aussi sur Dina, son escorte autour de la ville de Jackson, afin de tuer les personnes infectées. Inutile de dire que les places étant limitées pour cet événement, Sony a recommandé de réserver un siège via l’application PlayStation Experience. En attendant des détails nouveaux et imminents, on se souvient également que la démo du premier chapitre avait déjà été présentée au PAX 2013, donc elle reste une belle tradition pour eux, présentez-le lors de cet événement.