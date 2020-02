Une maison vraiment intelligente devrait se configurer, soutient le brevet d’Apple

Une demande de brevet Apple publiée aujourd’hui décrit comment une maison vraiment intelligente pourrait se configurer.

Quiconque a déjà configuré de nouveaux appareils pour la maison intelligente sait que, même avec HomeKit, cela peut être une expérience fastidieuse et parfois frustrante. Lorsque vous ajoutez un interrupteur d’éclairage intelligent physique, par exemple, indiquer à l’application la ou les lumières qu’elle contrôle n’est pas la plus conviviale des expériences…

La demande de brevet est dense et porte le titre prosaïque “Suivi et authentification d’objets à l’aide d’unités murales modulaires”. Vous devez vous y familiariser avant que le plein potentiel de ce qu’Apple décrit ne devienne apparent.

Le contexte explique le problème qu’il cherche à résoudre.

La configuration de la maison intelligente peut présenter de nombreux défis. Par exemple, la différenciation des marques et leurs incompatibilités entre elles, les différents protocoles de connexion et de communication, les types de câblage et de connecteurs, les configurations matérielles / logicielles et la configuration générale du système peuvent être intimidants pour le consommateur moyen. Même les passionnés de technologie peuvent être mis au défi par le processus non intuitif et souvent frustrant de configuration d’une maison intelligente entièrement intégrée. De plus, les réseaux domestiques intelligents doivent souvent être reconfigurés, parfois en profondeur, car les anciens équipements sont remplacés par de nouveaux équipements. Malgré les nombreux avantages que la technologie de la maison intelligente apporte à la société, il existe un besoin de systèmes de maison intelligente qui peuvent permettre aux utilisateurs non professionnels de personnaliser, de dimensionner et de reconfigurer plus facilement leur maison d’une manière plus facile et plus conviviale.

Le brevet parle beaucoup de moyens de détecter automatiquement la présence et l’emplacement d’objets inanimés tels que des canapés, ainsi que des personnes, et il n’est pas immédiatement évident pourquoi il aurait besoin de le faire. Le raisonnement devient clair plus tard.

Le système peut ensuite déterminer et générer automatiquement un plan d’étage pour le bâtiment sur la base des emplacements, des orientations et des distances déterminés sans aucune intervention ou interaction utilisateur nécessaire.

Une fois qu’il connaît le plan d’étage, il peut deviner intelligemment le but de chaque nouveau kit de maison intelligente ajouté.

Par exemple, en réponse à un interrupteur de commande (par exemple, un interrupteur d’éclairage dans un accessoire modulaire) installé dans une unité hôte particulière, le système peut configurer automatiquement l’interrupteur de commande pour contrôler le fonctionnement d’un élément d’éclairage particulier dans une pièce particulière après déterminer que l’interrupteur de commande se trouve dans la pièce particulière et qu’aucun autre élément d’éclairage ou interrupteur de commande n’est situé dans ladite pièce.

En d’autres termes, si vous installez un interrupteur d’éclairage intelligent dans la salle à manger, le système le configurera automatiquement pour contrôler les lumières de la salle à manger. Il vous demanderait simplement votre permission.

La partie «panneau mural modulaire» imagine certaines unités de base standard, telles que des prises de courant ou des boîtiers d’interrupteurs d’éclairage, dans lesquels vous pouvez insérer une variété d’unités matérielles différentes. Le périphérique matériel se glisse simplement et votre maison intelligente comprend ce qu’elle est et ce qu’elle doit faire.

C’est un brevet extrêmement large et de grande envergure qui nécessiterait la coopération de nombreuses parties différentes pour concrétiser cette idée. Mais en tant que vision de la façon dont une maison vraiment intelligente devrait fonctionner, elle est certainement très attrayante et semblable à Apple.

Repéré par Patently Apple

