Une mauvaise arnaque exaspère les clients qui perdent de l’argent de leur compte

la Banques italiennes ils sont utilisés comme prétexte pour commettre des actes criminels désagréables contre des utilisateurs sans méfiance. De grands noms comme Unicredit, Sanpaolo, BNL et Fineco apparaissent cycliquement dans e-mail suspect dans lequel les changements et les demandes quelque peu improbables sont communiqués.

Être je serveur des banques à l’épreuve des intrusions (compte tenu des nouveaux niveaux de sécurité), les pirates tentent une attaque indirecte contre les clients en se retirant autant que possible du compte avant qu’il ne soit bloqué. Beaucoup se retrouvent en faillite après avoir consulté le lien risqué souvent indiqué dans le message. Tout part d’ici et nous devons être ceux qui mènent un travail de prévention précis et nécessaire contre phishing. Voici comment ils parviennent à vider tout l’argent en quelques instants et comment éviter cette situation.

Phishing contre les banques: les clients qui sont maintenant en colère d’être pris au piège des pirates le perdent

Les clients des banques se disent furieux de la légèreté avec laquelle ils croyaient fausses nouvelles servi par les trolls qui se dépeuplent en ligne. Par e-mail ou SMS, vous ne recevez qu’une seule communication urgente présumée qui nécessite une connexion via la connexion Internet attachée presque toujours au message d’origine.

Ce site est compromis et utilisé par des pirates pour prendre les informations nécessaires pour entrer dans le compte bancaire de la victime. Les informations générales, les numéros de téléphone et les informations d’identification garantissent retrait indésirable ou le détournement de fonds en monnaie virtuelle avec l’ouverture de scénarios de sécurité vraiment critiques.

Le portail auquel vous accédez prend l’apparence de site officiel de notre banque avec de nombreux logos, en-têtes et numéro de TVA / nom de société intégrés. Rien ne peut vous faire penser que vous dirigez un vrai danger. Rien sauf le fait que les banques et les institutions postales n’utilisent pas les e-mails et les SMS pour communiquer les modifications et les ajouts aux profils. Conscients de ce fait, nous ferions bien de nous équiper d’un filtre anti-méfiance et anti-spam. Au-delà c’est bon Renseignez- en contactant directement le centre d’assistance de l’institut et les autorités compétentes qui vous orienteront dans la bonne direction.