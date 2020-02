une mère revoit sa fille morte

C’est arrivé en Corée du Sud, une femme nommée Jang, a pu rencontrer sa petite fille décédée grâce à une simulation virtuelle. La petite fille, dont le nom est Nayeona été fidèlement reproduit en version numérique, basé sur certaines de ses photographies combinées aux mouvements numériques pris par un enfant.

Quelle réunion ce fut et quelles en sont les implications

Dans la simulation, mère et fille ont vraiment passé une journée ensemble, où ils ont pu jouer à cache-cache, courir ensemble sur la pelouse, observer ensemble les étoiles et même souffler les bougies pour l’anniversaire de la petite fille. Cela semble être un grand tournant, l’idée de pouvoir reprendre contact avec les personnes que nous aimons et avons perdues. Mais est-ce vraiment le cas?

Comme vous pouvez le voir dans le documentaire Je t’ai rencontré, lié ci-dessous, Jang semble exploser d’émotion et de bonheur, mais si nous nous arrêtons un instant pour réfléchir, trop de considérations doivent être prises avant d’établir si une telle chose est positive. Tous ceux qui ont connu un deuil savent combien il est difficile de surmonter le détachementen partie, il n’est jamais dépassé. En même temps, cependant, il est indéniable que, bien que dans une faible mesure, cela devienne lentement un peu plus simple. une technologie similaire pourrait peut-être être utile dans un premier temps, à des fins thérapeutiques. Mais ça vaut vraiment le coup donner aux entreprises le pouvoir de percevoir un tel gain économiquebasé sur nos émotions les plus profondes? On a déjà vu des séries télévisées comme Black Mirror, l’effet d’une telle chose sur les gens: quand l’émotion entre en jeu, il est vraiment difficile d’établir rationnellement ce que la limite ne doit pas être dépassée. De toute façon, pour le moment ce n’était qu’une expérience isolée, ce qui se passera à l’avenir, personne ne le sait.