Une mise à jour au T-Mobile Park de Seattle offrira une vue AR de Kingdome – .

Un rendu montrant le Kingdome, l’ancien stade de football et de baseball de Seattle, en réalité augmentée depuis T-Mobile Park. (Image des marins de Seattle)

Les mises à jour hors saison au T-Mobile Park, domicile des Mariners de Seattle, donneront aux fans modernes de la franchise de baseball un moyen de célébrer un peu de l’histoire de l’équipe, y compris grâce à la technologie de réalité augmentée.

Les Mariners ont annoncé jeudi qu’un nouvel espace de rassemblement au-dessus du poteau de faute de champ gauche au niveau View, auparavant connu sous le nom de Lookout Landing, est en train d’être repensé sous le nom de Trident Deck. Le nom joue avec le logo du premier trident de l’équipe, qui reste populaire sur les marchandises aujourd’hui.

Avec un bar sur le toit et des photos des premiers joueurs des Mariners, l’espace de rassemblement comprendra la possibilité de regarder en arrière dans la première maison de l’équipe, le Kingdome, qui a été démoli par implosion en 2000. Les fans peuvent utiliser leur smartphone pour scanner un code et via AR, ils pourront parcourir des images historiques du Kingdome projetées sur la vue de CenturyLink Field, qui se dresse sur le site d’origine du stade en forme de dôme.

Le fournisseur de services sans fil T-Mobile basé à Bellevue, dans l’État de Washington, a payé 87 millions de dollars en 2018 pour reprendre les droits de dénomination de ce qui était auparavant Safeco Field. Le nouveau parc a été imprégné des touches de signature de T-Mobile, y compris de nombreuses couleurs magenta de la marque.

Le Trident Deck prévu au T-Mobile Park à Seattle. (Image des marins de Seattle)