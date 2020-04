une montre avec des caméras, «notch» et 5G

En plus des produits pour le niveau de prix absolument moins cher, tels que le nouveau Redmi Band, Xiaomi a présenté une variété d’appareils au cours de la My Fan Festival 2020. Beaucoup d’entre eux sont technologiques, d’autres moins, la vérité est qu’il y en a un qui attire l’attention.

C’est le Montre Xiaomi Mi Bunny 4, une montre intelligente qui pourrait passer relativement inaperçue parmi d’autres montres bon marché, sinon parce qu’elle présente une caractéristique inhabituelle dans ce type d’appareil: les appareils photo.

La montre pour enfants Xiaomi: Mi Bunny Watch 4

Le Montre Xiaomi Mi Bunny 4 Il porte un nom convivial car il s’adresse directement aux enfants. Il s’agit d’une montre connectée connectée, qui possède de multiples fonctionnalités utiles pour garder les petits à portée de main.

Xiaomi

Comme nous le lisons dans GizChina, la Mi Bunny Watch 4 est pouvoir passer des appels vidéo, aide à l’apprentissage des langues et se connecte même aux réseaux mobiles.

Et c’est qu’il a une caméra frontale, dans le plus pur style smartphone, une petite encoche en forme de goutte comme celui que nous avons vu devenir populaire l’année dernière dans la quasi-totalité de l’offre mobile.

À l’arrière, il a également un appareil photo, dans le style de ce que nous avons vu dans cette première smartwatch Samsung dès 2013, le Galaxy Gear, qui a atterri avec une petite saillie sur sa sangle avec la possibilité de prendre des images. Les caméras de la Mi Bunny Watch 4 font 5 MP.

Samsung Galaxy Gear, introduit en 2013.

Dans ce cas, l’écran est de 1,8 pouces, et il est également disponible en haute résolution pour le format, en plus d’intégrer la technologie Amoled. Bien que l’écran ne soit pas incurvé comme dans la montre Oppo, il utilise du verre incurvé 2.5D.

Ce qui est intéressant étant donné les dimensions de la montre, ce sont les Capacités 5G intégrées, en plus d’un total de 14 bandes 4G et d’une connectivité GPS fonctionnel dans le monde entier. Les autres fonctionnalités incluent le filtrage des appels, des SMS et des contacts, ou la prévention des interruptions pendant les heures de classe. Cette montre est compatible avec les paiements NFC et est également étanche.

Xiaomi via JD

Cette montre Mi Bunny comprend un petit assistant pour apprendre l’anglais, AI English, nous imaginons qu’il provient exclusivement du chinois, qui contient des modules de programme, des problèmes, des tests et même des critiques de livres. Cet assistant peut également évaluer la prononciation de l’enfant.

Comme prévu, son prix est nettement supérieur à celui des bracelets d’activité de la marque. Après une période promotionnelle à 849 yens, son prix sera de 899 yens, environ 120 euros pour changer.

