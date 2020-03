une montre intelligente plus polyvalente et moins chère

En plus des nouveaux Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro + le géant chinois a dévoilé la Huawei Watch GT 2e, une montre intelligente qui se présente comme une version plus sportive et polyvalente de la Huawei Watch GT 2, et est également moins chère.

Comme nous pouvons le voir sur les images ci-jointes, nous avons un design similaire à celui de la Huawei Watch GT 2, mais avec un caractère plus sportif grâce aux différentes sangles que Huawei a utilisées. La Huawei Watch GT 2e part de la même base que le modèle précédent, ce qui signifie qu’elle a un cadran de 46 mm et maintient l’écran de 1,39 pouces avec panneau OLED et résolution de 454 x 454 pixels.

Nous revenons à la sangle pour souligner un détail important, même si je suis sûr que vous l’avez déjà remarqué, et c’est qu’elle apporte trous pour améliorer la respirabilité et empêcher la transpiration de s’accumuler. Cela confirme cette approche sportive à laquelle nous avons fait référence au début de l’article.

Huawei Watch GT 2e: cadran en acier et étanche

La qualité de construction de la Huawei Watch GT 2e est incontestable. Malgré cette orientation sportive marquée, son cadran est fait de acier inoxidable et offres résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres, ce qui signifie que nous pouvons l’utiliser sans problème pour pratiquer des exercices comme la natation.

Huawei a confirmé que cette nouvelle montre intelligente offre une autonomie pouvant aller jusqu’à deux semaines, grâce à la haute efficacité offerte par son SoC Kirin A1, Bien que tout dépende de l’utilisation que nous lui donnons. Ainsi, si nous avons activé le GPS, l’autonomie est réduite à 30 heures, et si nous écoutons de la musique via la connexion Bluetooth, l’autonomie est réduite à 24 heures.

En ce qui concerne le soutien à l’exercice, nous avons de bonnes nouvelles, et c’est que cette approche du sport de la Huawei Watch GT 2e n’est pas seulement sur la façade. Cette nouvelle montre est capable de suivre pratiquement n’importe quel type d’exercice, même ceux qui sont moins fréquents, comme le surf ou l’escalade, en plus des plus traditionnels, évidemment.

Nous avons dit que vous pouvez l’utiliser pour lire votre musique préférée via sa connexion Bluetooth. Surpris? Eh bien oui, la Huawei Watch GT 2e a 4 Go de capacité de stockage afin que vous puissiez garder vos chansons préférées sur la montre et les lire via un smartphone ou un haut-parleur externe.

Comment pourrait-il en être autrement, il dispose d’un ensemble complet de capteurs qui vous permettent de surveiller le sommeil, notre rythme cardiaque et nos exercices aérobie et anaérobie. Nous pouvons l’utiliser pour suivre les progrès que nous faisons et pour signaler l’intensité de l’entraînement et les temps de récupération.

La Huawei Watch GT 2e sera au prix de 199 euros, un chiffre assez raisonnable compte tenu de tout ce qu’il propose, bien que nous ne connaissions toujours pas sa date de sortie exacte.