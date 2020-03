Une mystérieuse société de technologie «humaine» embauche un vice-président de l’ingénierie d’Apple avant la révélation du produit

On ne sait pas grand-chose de la mystérieuse société de technologie appelée Humane, à part leur liste croissante d’anciens vétérans d’Apple. Rubén Caballero est la dernière recrue de Humane, a annoncé Humane, rejoignant l’entreprise après une carrière de 15 ans chez Apple.

Caballero est crédité comme l’un des leaders de la première équipe iPhone et a récemment occupé le titre de vice-président de l’ingénierie chez Apple. À l’avenir, Caballero sera un conseiller technique pour Humane.

Les anciens combattants d’Apple et les cofondateurs d’Humane Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri ont annoncé la nouvelle embauche:

La conviction de Rubén dans la mission d’Humane de faire avancer l’informatique, son alignement sur nos valeurs de confiance, de vérité et de joie, et son enthousiasme pour notre vision du produit sont ce qui nous a poussés à travailler à nouveau ensemble. En ce qui concerne le développement de nouveaux types de technologies qui permettent aux gens de se connecter, à grande échelle, de la manière la plus efficace possible, les compétences et l’expérience de Rubén sont inégalées. Nous sommes ravis de l’avoir à bord alors que nous construisons le prochain virage entre les humains et l’informatique.

Chaudhri a auparavant passé plus de deux décennies à travailler sur la conception chez Apple, et Bongiorno a passé près d’une décennie à gérer des logiciels iPhone, iPad et Mac.

Les autres anciens employés d’Apple embauchés par Humane fin 2019 et début 2020 incluent:

Sara Glick, chef du génie électrique, qui a passé plusieurs mois en tant que stagiaire en développement de matériel iPod

L’ingénieur logiciel Adam Binsz a passé plus de deux ans en tant qu’ingénieur logiciel chez Apple

Lilynaz Hashemi, ingénieur logiciel principal, a passé plus de quatre ans en tant qu’ingénieur logiciel chez Apple

Miguel Christophy, ancien responsable de la conception de produits pour les boîtiers de l’iPhone 7, travaille désormais en tant que responsable de l’ingénierie de conception chez Humane

Ingénieur HW senior Brian Huppi qui a travaillé comme ingénieur matériel senior chez Apple

Andie Adragna, chef de cabinet humain, qui a travaillé en tant qu’adjointe administrative exécutive d’Apple et responsable de l’administration de l’équipe

Responsable du design Britt Nelson qui a travaillé sur la conception d’interfaces utilisateur chez Apple

Guillaume Golsong, responsable marketing et stratégie, a travaillé en tant que responsable du marketing produit iOS pour la caméra, les photos et les médias

La directrice des technologies de la caméra, Monique Relova, a précédemment travaillé sur le matériel et les logiciels de la caméra chez Apple

Patrick Gates, Chief Technology Officer de Humane et ancien directeur principal de l’ingénierie d’Apple, a rejoint la startup en 2018. Fitbit est une autre entreprise figurant dans le curriculum vitae de nombreux employés de Humane.

À quoi sert exactement ce supergroupe composé principalement de vétérans d’Apple? Le seul indice du mystère est ce message des co-fondateurs:

Bien avant de savoir ce que ferait notre entreprise, nous savions comment elle s’appellerait: Humaine.

La définition du nom est dans notre ADN, ce qui signifie notre engagement à développer une technologie qui fera avancer l’humanité – tout en rééquilibrant le rôle qu’elle joue dans nos vies.

Nous avons passé 2019 la tête baissée, la construction occupée et la plupart du temps silencieux sur nos plans. Nous entrons dans une nouvelle décennie avec une équipe incroyable, et 2020 est l’année où vous entendrez davantage parler de nous en tant qu’entreprise, en tant que collectif de personnes, en tant que changement de culture.

