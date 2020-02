Une nouvelle alliance de compagnies aériennes entre l’Alaska et les États-Unis reliera les centres technologiques de Seattle et de Bangalore – .

(Photo d’American Airlines)

Les cadres techniques auront bientôt une nouvelle option de vol direct de Seattle à Bangalore, en Inde, grâce à une alliance sur la côte ouest entre Alaska Airlines basée à Seattle et American Airlines.

Les sociétés ont annoncé jeudi un partenariat élargi qui inclut le partage de code, qui permet aux voyageurs de réserver des vols sur le réseau de l’autre, ainsi que la possibilité de gagner et d’utiliser des avantages de fidélité sur les deux compagnies aériennes.

L’accord crée également un nouveau vol direct américain quotidien entre l’aéroport international de Seattle-Tacoma et Bangalore, décrit par Amazon (dont le siège est à Seattle) comme la «Silicon Valley of India». Amazon et Microsoft, également basés dans la région de Seattle, ont tous deux des bureaux à Bangalore. Ce vol sera lancé en octobre et les achats seront disponibles à partir du mois prochain. C’est la toute première option directe de Seattle à Bangalore.

Puis, en mars 2021, American commencera une nouvelle route de Seattle à Londres Heathrow. Les achats ouvriront en mai.

«L’Alaska a toujours été fière de desservir Seattle, la ville que nous appelons notre pays. Nous sommes ravis d’offrir à nos clients plus de choix, une utilisation plus large des avantages de fidélité et un service mondial sans faille avec American et oneworld », a déclaré Ben Minicucci, président d’Alaska Airlines, dans un communiqué. «De plus, le service international aux pôles commerciaux et technologiques mondiaux Heathrow et Bangalore est une formidable victoire pour la région en croissance de Seattle et la côte ouest.»

“L’Inde est un marché largement mal desservi, malgré le nombre d’entreprises fortement présentes en Inde et sur la côte ouest”, a déclaré Vasu Raja, vice-président directeur américain de la stratégie réseau, dans un communiqué. “En ajoutant Seattle à Bangalore, nous offrons aux clients de plus de 70 villes américaines l’accès à l’Inde en un seul arrêt ou moins – par rapport aux deux, trois ou quatre arrêts qu’ils auraient à faire pour y arriver dans le passé.”

Le partage de code sera également élargi pour inclure les liaisons internationales américaines depuis Los Angeles (LAX). De plus, l’Alaska rejoindra l’alliance de compagnies aériennes oneworld dans le cadre de l’annonce d’aujourd’hui. Voir le blog de l’Alaska pour plus de détails.

(Image aérienne de l’Alaska)