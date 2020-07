Une nouvelle application iPhone permet aux utilisateurs de prendre des vidéos en mode portrait

L’iPhone 12 permettrait aux utilisateurs de prendre des vidéos en mode Portrait.

Dans l’intervalle, une nouvelle application iPhone appelée «Focus Live» permet aux utilisateurs de prendre des vidéos avec l’effet Bokeh.

L’une des meilleures fonctionnalités de l’appareil photo sur l’iPhone a longtemps été le mode Portrait. Initialement introduit avec la sortie de l’iPhone 7 Plus en 2016, le mode Portrait brouille efficacement l’arrière-plan des photos et, à son tour, fait vraiment ressortir le sujet principal de la photo. L’effet est autrement connu sous le nom d’effet Bokeh et est depuis longtemps une caractéristique des caméras professionnelles.

Annonces :

Au cours des dernières années, Apple a amélioré lentement mais régulièrement sa fonctionnalité de mode Portrait. Avec la sortie de l’iPhone X, par exemple, Apple a ajouté la possibilité pour les utilisateurs de prendre des selfies en mode Portrait. De plus, le logiciel qui alimente le mode Portrait n’a fait que s’affiner avec les dernières versions d’iOS. Par exemple, Apple a rendu incroyablement facile pour les utilisateurs d’iPhone d’ajuster rapidement le niveau de flou d’arrière-plan.

En ce qui concerne l’iPhone 12, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles l’iPhone de nouvelle génération d’Apple offrirait aux utilisateurs la possibilité de prendre des vidéos en mode Portrait. Si cette rumeur se concrétise, cela fera certainement passer les capacités vidéo de l’iPhone au niveau supérieur.

Dans l’intervalle, le défenseur d’Apple Ben Geskin a récemment attiré notre attention sur une application iOS appelée Focos Live qui vous permet de prendre des vidéos avec l’effet Bokeh sur votre iPhone. Bien sûr, la mise en œuvre n’est pas aussi fluide que ce que vous attendez d’une solution officielle d’Apple. De plus, l’interface elle-même est un peu maladroite et pas exactement conviviale. Néanmoins, si vous cherchez une application de photographie sympa pour jouer avec et que vous souhaitez voir à quoi pourrait ressembler la prise de vidéo en mode Portrait, vous voudrez donner à l’application une rotation.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de vidéos de l’application en action. Comme vous le verrez, ce n’est pas exactement une qualité vidéo professionnelle, mais cela fera l’affaire si vous avez besoin d’effets Bokeh de base. Geskin note que l’application fonctionne mieux sur les visages tout en ajoutant qu’il n’y a pas de stabilisation vidéo intégrée.

Avec l’iPhone de nouvelle génération censé inclure un certain nombre d’améliorations de l’appareil photo, il y a de fortes chances que le mode Portrait pour la vidéo fasse partie de l’ensemble des fonctionnalités de l’iPhone 12. En ce qui concerne une date de sortie, Apple dévoilera probablement sa gamme d’iPhone 12 – qui comprendra quatre nouveaux appareils – en septembre prochain. La sortie de l’iPhone 12 lui-même peut cependant être repoussée jusqu’en octobre plutôt qu’en septembre. Rappelons que le coronavirus aurait retardé de quelques semaines le processus de conception et de test de l’iPhone 12, car les ingénieurs d’Apple n’ont pas pu se rendre en Chine pour tester les produits à un stade avancé.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont paru dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.