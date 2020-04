Une nouvelle application pour smartphone à l’écoute de votre toux pour diagnostiquer le coronavirus – .

Les scientifiques ont créé une application Web qui écoute votre voix et le son de votre toux pour déterminer la probabilité d’une infection par un coronavirus.

L’application est encore expérimentale et n’est pas prête à être utilisée à grande échelle, mais elle s’avère prometteuse comme un outil de dépistage précoce potentiel pour l’avenir.

Le manque de tests aux États-Unis et dans le monde dans son ensemble a contraint de nombreux pays à rationner les kits de test ou à éviter de les utiliser dans les cas où ils le pourraient autrement.

Vous voulez savoir si vous avez un coronavirus? Il vous suffit de tousser au micro de votre iPhone ou Android. Cela semble stupide, mais c’est l’idée derrière une nouvelle application expérimentale construite par des chercheurs de l’Université Carnegie Mellon. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, l’application analyse le son de votre toux (en supposant que vous avez ce symptôme) et d’autres vocalisations pour déterminer si vous avez l’air malade avec COVID-19.

Nous en sommes maintenant à plusieurs mois de la pandémie mondiale de coronavirus, mais de nombreux pays, dont les États-Unis, ont encore du mal à tester le virus. Les tests ne sont pas largement disponibles, et les médecins dans de nombreux domaines ont été contraints de les rationner et de décider qui sera testé et qui ne le sera pas. De nouveaux types de tests sont en préparation, mais il faudra peut-être un certain temps avant que tous ceux qui veulent se faire tester puissent en recevoir un.

L’application Web – qui, au moment d’écrire ces lignes, est actuellement en panne pour maintenance – s’appelle COVID Voice Detector, et le processus de son utilisation est assez simple.

Comme le rapporte le futurisme, une fois connecté, on vous demande de tousser trois fois, puis de parler régulièrement. Cela comprend la lecture de l’alphabet et le maintien des voyelles jusqu’à ce que vous soyez essoufflé, ce qui donne au système une idée de votre capacité pulmonaire globale. Les algorithmes de l’application analysent ensuite toutes vos données et vous donnent un score de 1 à 10. Plus votre score est élevé, plus vos lectures ressemblent à quelqu’un qui a COVID-19.

Un texte de présentation sur le site se lit comme suit:

Notre objectif est de développer un système de test basé sur la voix pour évaluer le risque de COVID-19, qui pourrait potentiellement atteindre chaque personne dans le monde. Merci de contribuer à nos efforts pour lutter contre la maladie. En contribuant à un court enregistrement et à votre statut COVID, vous nous permettrez de créer des systèmes d’alerte audio pour aider à lutter contre l’épidémie.

L’application est évidemment encore au début de son développement et de ses tests, et l’équipe qui l’a conçue ne suggère nullement que les résultats qu’elle produit devraient être utilisés pour diagnostiquer une infection à coronavirus chez n’importe qui. Cependant, c’est un petit pas vers cet objectif noble, et alors que les entreprises du monde entier se précipitent pour créer des tests de coronavirus à grande échelle, une application comme celle-ci pourrait éventuellement être utilisée comme un outil de dépistage précoce pour le COVID-19 potentiel. les patients.

