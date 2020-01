une nouvelle application remplace WhatsApp et Telegram

Communiquer avec vos amis et parents est désormais devenu une action à l’ordre du jour grâce à une série d’applications qui ont rendu cela beaucoup plus facile et plus rapide. Le monde des chats a connu un véritable développement grâce aux goûts du télégramme WhatsApp, qui au fil du temps ont réussi à conquérir une grande partie des utilisateurs avec leurs services et leurs nombreuses fonctions. Bien que le monde de la messagerie instantanée soit donc principalement occupé par ces deux applications, une nouveauté est sur le point d’entrer en jeu et cette fois le mérite sera confié à Google.

Google crée une nouvelle application pour le monde du chat: voici tous les détails

Utilisant le protocole RCS (Rich Communication Services), le nouveau mode de chat développé par Google n’est rien de plus qu’une modernisation des anciens et chers SMS. Utilisables via l’application “messages” développée par le géant de Mountain View lui-même, les nouveaux messages permettront aux utilisateurs d’exécuter une série de fonctions connues telles que:

Envoyez des photos;

Transférer des vidéos dans le chat;

Divulguer des documents et des fichiers en général;

Enregistrer des notes vocales;

Communiquez à travers des gifs drôles.

Pour le moment, nous parlons de cette nouvelle technologie à l’avenir car il y a un détail très important: avant de pouvoir l’utiliser, les opérateurs nationaux devront donner leur feu vert à Google. en ce qui concerne tout cela, on peut prévoir que l’application a été mise à jour sur de nombreux smartphones et Vodafone a déjà communiqué des communications relatives à cette nouveauté à ses clients: les délais ne devraient donc pas être très longs.