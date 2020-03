une nouvelle arnaque attaque les clients

Le courrier électronique et les SMS sont sans aucun doute les principaux outils utilisés par les cybercriminels pour divulguer les leurs escroqueries en ligne, mais pas les seuls. Les médias sociaux sont également souvent utilisés pour diffuser des tentatives de fraude qui attirent l’attention de nombreux utilisateurs, les mettant en danger. C’est le cas de la nouvelle arnaque visant à Clients Poste Italiane, qui peut rencontrer un poste qui promet de collecter un iPhone en cadeau.

Poste Italiane offre un iPhone en cadeau: nouvelle arnaque pour les titulaires de carte PostePay!

Les titulaires de cartes prépayées PostePay et PostePay Evolution, ainsi que les titulaires de comptes courants BancoPosta, sont à nouveau menacés par des malfaiteurs qui ont mis au point une arnaque en ligne qui pourrait attirer leur attention et les tromper.

La fraude se cache derrière un post, apparemment créé par Poste Italiane, diffusé sur les réseaux sociaux, qui promet un iPhone en cadeau. Une initiative qui ne laissera personne indifférent, mais qui a pour seul objectif de convaincre les victimes; au point de les convaincre de fournir des données personnelles. En effet, en cliquant sur le poste en question, les clients de l’entreprise sont invités à entrez quelques informations, jugée nécessaire pour participer au concours présumé.

Malheureusement, ce n’est pas une vraie compétition, et la page à laquelle elle s’adresse n’est qu’un clone capable de voler des données. En effet, après avoir effectué les démarches suggérées par la poste, et donc par les cybercriminels, le bilan des morts pourrait être complètement tari et les données perdues.

Comme toujours, par conséquent, nous vous rappelons que: Poste Italiane ne fournit généralement pas de liens d’accès rapide pour la saisie de données, ni de mots de passe, de codes ou d’autres données personnelles. En outre, il est important vérifier la fiabilité des initiatives consulter de manière autonome les sites Internet officiels des organismes visés.