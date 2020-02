une nouvelle arnaque efface le compte

Plusieurs clients ENEL ils parviennent à éditer i compteurs avec un appareil de quelques euros qui vous permet de réinitialiser la facture mensuelle. Avec une manœuvre à la portée de tous, ils réussissent à éluder les impôts éviter le système de comptage KWh conçu par la compagnie d’électricité. Ils se retrouvent à ne payer que les frais RAI ainsi que les frais d’abonnement qui ne dépassent pas quelques dizaines d’euros au total.

Avec un appareil à partir de quelques euros disponible gratuitement sur le marché, ils parviennent à réinitialiser vos factures. Heureusement, les agents du Police d’État ils ont découvert le maquillage profitant de la collaboration d’ENEL. Un a émergé fraude qui a mis les transgresseurs en garde à vue.

Fraude découverte par ENEL avec des compteurs modifiés pour masquer la consommation réelle

la réduction de la consommation d’électricité il est courant chez ceux qui veulent éviter de payer l’électricité au prix fort. Juste un simple aimant modifier le champ électromagnétique du système de comptage KW fourni par le réseau ENEL. Quelle que soit la période, la consommation en présence de ce composant est toujours inférieure à la normale.

La fraude – découverte au cours d’une enquête menée par les autorités pour dénonciation directe – a conduit à l’arrestation de 10 utilisateurs accusé de fraude et de falsification aggravées. Cela s’est produit dans la capitale au cours de 2019 et depuis lors, les contrôles sont devenus de plus en plus serrés et incisifs contre ceux qui ont été utilisés. outils professionnels et astuces souvent indiquées et fournies par des techniciens ENEL autoproclamés.

Pendant ces heures, de nouvelles enquêtes et vérifications sont en cours. Les clients sont de plus en plus susceptibles de dénoncer infractions. De nouveaux rapports continuent d’arriver.