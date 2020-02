une nouvelle arnaque frappe les clients Tim, Vodafone et Wind

la télémarketing continue de croître considérablement et je centre d’appel continuer à opérer sur le marché italien, même si depuis quelques années leur crédibilité diminue de plus en plus en raison de la nombreuses escroqueries téléphoniques qui affectent de nombreux consommateurs. Malheureusement, même cette nouvelle année ne semble pas commencer de la meilleure façon pour ceux qui ont un tarif téléphonique Tim, Vodafone, Vent et 3 Italie à cause de la nouvelle arnaque téléphonique créée par certains opérateurs téléphoniques.

Il est important de savoir qu’aucune entreprise dans ce cas n’est à blâmer escroqueries téléphoniques, mais il s’agit d’une nouvelle méthode créée par l’opérateur téléphonique qui appelle au nom de centre d’appel dans le but de conclure un contrat téléphonique. En fait, il est conseillé de faire plus attention lors de ces appels à des fins commerciales que le nombre d’escroqueries téléphoniques continue d’augmenter de manière significative.

Centres d’appels et nouvelles escroqueries en circulation: Tim, Vodafone et Wind Tre sont visés

Le nouveau arnaque téléphonique elle a touché de nombreux consommateurs convaincus d’avoir rejeté la proposition de l’opérateur téléphonique. Selon les informations recueillies, l’opérateur téléphonique n’offre pas immédiatement son proposition téléphonique, mais cela commence par une série de questions personnelles apparemment inoffensives. Ce sont des questions comme: Votre accent semble familier, est-il toscan? Suis-je en train de parler à M. Mario Bianchi?

Bref, une série de questions qui peuvent apparemment sembler inoffensives et dans le seul but d’échanger un petit chat, mais en réalité c’est juste une autre méthode sournoise de l’opérateur téléphonique. Son but, en fait, est de recevoir des réponses sèches OUI et NO de les enregistrer et de les utiliser ultérieurement si le client n’a pas l’intention d’activer sa proposition.

Malheureusement, après avoir enregistré les réponses, l’escroc peut conclure un contrat téléphonique également. De nombreuses victimes se sont en effet retrouvées à tout moment lié à une autre compagnie de téléphone malgré leur refus flagrant.