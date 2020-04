Une nouvelle conception du Samsung Galaxy Buds qui fuit laisse tomber les tiges des écouteurs

Une nouvelle fuite suggère que Samsung est en train de travailler sur de nouveaux écouteurs pour suivre les Galaxy Buds et les Galaxy Buds Plus – et sur la base des rendus 3D qui sont apparus, il y aura de grands changements dans la conception.

Les nouvelles et les images proviennent de WinFuture, et il semble que les petites tiges du Galaxy Buds Plus actuel soient abandonnées au profit d’une forme de haricot – et en effet, le nom de code des écouteurs serait “Beans”.

Les sources de WinFuture disent que les nouveaux bourgeons Beans ont une longueur de 2,8 cm (1,1 pouces), donc ils devraient s’adapter parfaitement à la plupart des oreilles. Il n’y a pas de pointes en silicone, donc toute technologie de réduction du bruit pourrait en souffrir.

Ces écouteurs sont conçus pour venir avec deux minuscules haut-parleurs intégrés, qui produiront un meilleur son dans tous les domaines. Les microphones seront à nouveau inclus pour que vous puissiez passer des appels, discuter avec Bixby, etc.

(Crédit d’image: WinFuture / @rqaundt)

Aucun mot pour le moment sur la durée de vie de la batterie, mais WinFuture dit que les écouteurs sont au premier stade des tests de validation technique (EVT1), et il est apparemment possible qu’ils apparaissent aux côtés du Galaxy Note 20 plus tard cette année.

Aucun mot sur les prix pour le moment – le plus récent Galaxy Buds Plus a été mis en vente en mars pour 149,99 $ / 159 £ / 299 AU $, alors attendez-vous à quelque chose de similaire lorsque les prochains écouteurs arriveront.

Le marché des oreillettes véritablement sans fil continue de devenir de plus en plus compétitif: il y a moins de quatre ans, les Apple AirPod d’origine sont apparus sur la scène, et depuis lors, nous avons vu une avalanche de produits similaires.

Le prochain à apparaître pourrait bien être les Pixel Buds améliorés de Google, qui devraient être lancés au cours du premier semestre de 2020. Ce pourrait bien être les nouveaux écouteurs de Samsung qui remportent le prix du design le plus innovant de l’année.

