Une nouvelle décision de Google inquiète les utilisateurs d’Android Auto

Progéniteur incontesté des systèmes d’exploitation dédiés aux voitures, Android Auto occupe les premières places depuis 6 ans, représentant le bras droit de nombreux pilotes disséminés dans le monde. Utilisé sur un nombre croissant de véhicules, le système d’exploitation a reçu plusieurs mises à jour mais celle indiquant la version 4.6 s’est avéré être le plus décisif et le plus incisif.

Atterri sur l’affichage des voitures avec un nouvelle disposition et nouvelles fonctionnalités à l’intérieur, Android Auto mis à jour introduit nouveaux boutons et un menu qui peut être personnalisé au point où chaque utilisateur peut choisir les applications à afficher à sa guise. Mais ce ne sont pas les seuls changements: on découvre celui qui a le plus ému les consommateurs.

Google a décidé: Android Auto n’aura plus besoin d’un smartphone et ici l’application dit au revoir aux appareils

Merci et de nombreuses petites astuces que le géant de Mountain View a introduites dans la nouvelle version du système d’exploitation pour les voitures, l’utilisation du smartphone a été presque éliminée afin de permettre aux conducteurs de ne pas avoir même une petite distraction pendant la conduite. Bien que le moment de dire au revoir à l’application pour smartphone soit encore lointain, plusieurs indices auraient révélé que dans un avenir proche, tout cela deviendra réel et que les conducteurs devront bientôt abandonner leurs anciennes habitudes pour en accueillir de nouvelles.

Grâce au travail effectué par 9to5Google, en fait, le code source de l’application contient un message sans équivoque qui annonce ce qui va se passer; en particulier, il se lit comme suit: “Android auto est désormais uniquement disponible pour les écrans de voiture” et encore “Mode guide de l’Assistant Google remplacera Auto pour les smartphones après% s “. On ne sait pas encore quand cela se produira, mais en tout cas cette nouvelle ne semble pas totalement inattendue puisque Google attend depuis longtemps cette décision.