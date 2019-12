Une nouvelle demande de brevet indique le développement d'une technologie de numérisation de la paume pour les magasins Amazon Go – .

L'emplacement d'Amazon Go dans la tour Day 1 de l'entreprise à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Les clients d'Amazon Go pourraient un jour entrer dans le magasin avec une simple vague de la main, remplaçant le processus d'aujourd'hui de glisser avec une application dédiée pour smartphone.

Le U.S.Patent and Trademark Office a publié une nouvelle demande de brevet d'Amazon pour un «système d'identification biométrique» qui comprend un scanner manuel qui peut lire des caractéristiques telles que les veines, les os ou les tissus mous. L'application, rapportée pour la première fois par Recode, décrit des scanners placés aux entrées et sorties d'un magasin liés à un compte de sorte que «si l'utilisateur choisit un article dans un emplacement d'inventaire et quitte l'établissement, son compte peut être facturé pour cet article». similaire à la technologie exclusive d'Amazon Go «Just Walk Out».

Amazon a refusé de commenter.

Les dessins de l'application montrent une personne debout dans un kiosque avec deux partitions contrôlées par ordinateur, semblable aux kiosques d'entrée dans les magasins Amazon Go que les gens utilisent une application pour ouvrir. Plusieurs des inventeurs répertoriés sur l'application sont des cadres, des ingénieurs et des chercheurs d'Amazon Go.

Bien qu'une grande partie de l'innovation technologique d'Amazon Go se soit concentrée sur le client, l'application montre que la société envisage également d'appliquer le balayage manuel à l'arrière de la maison. La technologie pourrait être utilisée pour accepter des expéditions de fournisseurs ou pour traiter, peser et numériser des articles dans l'inventaire, selon l'application.

Une personne se tient à une porte d'entrée avec un palm scanner. (Photo USPTO)

La première boutique Amazon Go a ouvert ses portes au public en janvier 2018, après plus d'un an de tests internes. Depuis lors, le nombre de magasins est passé à 25 emplacements à Seattle, San Francisco, New York et Chicago. Un à Chicago et un à San Francisco sont déjà fermés pour rénovation, selon le site Web Amazon Go, signe que la société fait évoluer le concept et le design du magasin.

La technologie dans les demandes de brevet comme celle-ci ne se concrétise pas toujours, mais elle donne un aperçu des concepts auxquels pensent des entreprises comme Amazon. L'application représente la dernière indication qu'Amazon souhaite utiliser l'identification biométrique pour les acheteurs, suite à un rapport en septembre selon lequel le géant de la technologie testait un système pour permettre aux clients de payer les articles dans les magasins Whole Foods à l'aide de scans manuels.

L'utilisation de données biométriques, en particulier la technologie de reconnaissance faciale, par les géants américains de la technologie est devenue un sujet controversé. Stephanie Hare, chercheuse indépendante spécialisée dans l'éthique technologique, a déclaré au New York Post en septembre qu'il semblait qu'Amazon avait décidé que les clients seraient plus susceptibles d'accepter les lecteurs de paume qu'une solution de paiement basée sur la reconnaissance faciale.

Bien qu'il ne soit pas devenu courant, le palm-scan n'est pas exactement une nouvelle technologie. Il y a des années, les défenseurs des consommateurs mettaient en garde contre la façon dont l'utilisation de données biométriques comme le balayage manuel pouvait mettre les gens en danger de vol d'identité. Et il a été utilisé dans divers domaines, des cantines scolaires aux cabinets de médecins.