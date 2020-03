Une nouvelle fonctionnalité exclusive de caméra iPhone 12 Pro Max vient de fuir – .

Le modèle haut de gamme Apple iPhone 12 avec un écran de 6,7 pouces comportera une stabilisation d’image par décalage du capteur, selon une nouvelle note de recherche de Ming-Chi Kuo, analyste chez TF Industries.

La technologie de décalage du capteur pourrait apporter une stabilisation à l’objectif ultra large, qui lui manque actuellement sur l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

L’iPhone 14 pourrait être le premier iPhone doté d’un objectif périscope, avec un zoom optique jusqu’à 10x.

Malgré la pandémie qui a envahi toute notre vie, certaines choses ne changent jamais, comme la fréquence des fuites d’iPhone. Au cours des dernières semaines, nous avons entendu d’innombrables rumeurs concernant l’iPhone 9 et l’iPhone 9 Plus, tout sauf confirmé, ainsi que l’iPhone 12 qui devrait faire ses débuts cet automne. Beaucoup de ces rumeurs ont tourné autour des dates de sortie, car l’épidémie de COVID-19 a forcé de nombreuses usines à fermer, mais comme la Chine semble avoir maîtrisé la propagation du virus, beaucoup de ces usines ont rouvert et le travail a repris vers le haut.

Retardé ou non, nous sommes beaucoup plus intéressés par la façon dont Apple prévoit de mettre à niveau l’iPhone pour 2020, et l’une des mises à niveau clés vient d’être révélée. MacRumors a obtenu lundi une note de recherche de TF Securities dans laquelle l’analyste Ming-Chi Kuo prédit que l’iPhone 12 haut de gamme de 6,7 pouces d’Apple aura une stabilisation d’image à décalage de capteur. Il s’agit de l’une des nombreuses améliorations de l’appareil photo qui devraient arriver sur le téléphone phare d’Apple cette année.

La stabilisation de l’image par décalage du capteur est obtenue lorsque le capteur capturant l’image se déplace pour contrebalancer afin de contrecarrer le mouvement de la caméra. Si la caméra tourne, les gyroscopes déplacent le capteur pour l’adapter. Comme l’explique MacRumors, cette mise à niveau pourrait apporter la stabilisation d’image à l’objectif ultra large pour la première fois. L’iPhone 11 Pro utilise la stabilisation optique de l’image pour les photos et les vidéos, mais uniquement avec les téléobjectifs et les objectifs larges. La technologie de décalage du capteur permettrait à Apple d’apporter une stabilisation à n’importe quel objectif, y compris l’Ultra Wide.

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois qu’une rumeur de stabilisation d’image à décalage de capteur est signalée pour l’iPhone 12. En décembre dernier, DigiTimes a annoncé que la technologie figurerait sur l’iPhone 12 de 6,7 pouces et l’iPhone 12 de 6,1 pouces le plus cher , mais Kuo estime que la technologie sera limitée à l’iPhone le plus cher cette année. Il indique également dans son rapport que la technologie pourrait s’étendre à deux ou trois modèles d’iPhone en 2021.

Dans la même note de recherche, Kuo a prédit qu’au moins un modèle d’iPhone en 2022 comportera un objectif périscope comme celui vu sur le Huawei P30 Pro, qui est capable d’un zoom optique jusqu’à 5x. Comme le note MacRumors, les derniers modèles d’iPhone ont un zoom optique 2x et un zoom numérique 10x. La lentille périscope serait conçue par Apple en partenariat avec le fournisseur taïwanais Genius Electronic Optical.

