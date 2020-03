Une nouvelle fuite de Pixel 5 suggère que Google est sur le point de faire une énorme erreur – .

Le Pixel 5 est censé être l’alternative de Google à l’iPhone 12 cette année, mais une rumeur inquiétante dit que le nouvel appareil pourrait ne pas offrir aux acheteurs l’accès à un véritable matériel haut de gamme.

Une nouvelle fuite indique que le Pixel 5 et le Pixel 5 XL seront tous deux alimentés par un processeur Qualcomm inférieur qui ne sera pas aussi rapide que le Snapdragon 865 du Galaxy S20 et d’autres produits phares Android.

Rien n’indique que Google développe un troisième Pixel 5 avec un matériel correspondant aux meilleurs combinés Android actuellement disponibles.

Google a du mal à vendre des téléphones Pixel, mais le combiné est essentiel au succès d’Android. Peu importe à quel point ils se vendent, les téléphones Pixel ont un rôle clair pour Google, hérité de la gamme Nexus. Ils sont le vaisseau parfait pour porter la vision de Google sur Android. Ce sont les premiers appareils à exécuter Android prêt à l’emploi et les premiers à obtenir les nouvelles versions, à partir des premières versions bêta mises à la disposition des développeurs chaque printemps.

Sans Pixels, les utilisateurs réguliers devront attendre plusieurs mois pour mettre à jour leurs combinés, et Google n’aurait pas d’autre choix que de compter sur ses partenaires pour montrer les nouvelles capacités d’Android. Avec tout cela à l’esprit, Google n’a d’autre choix que de continuer à faire avancer les téléphones Pixel. Et le matériel de Google doit être en mesure de concurrencer directement les derniers fleurons de l’iPhone, du Galaxy S et de Huawei – au moins sur le papier. Mais, avec le Pixel 5, Google est sur le point de commettre une énorme erreur.

Il y a environ un mois, nous avons parlé de la rumeur Pixel 5 la plus troublante jusqu’à présent – et probablement la rumeur Pixel la plus inquiétante de tous les temps. Le Pixel 5 serait un téléphone de milieu de gamme, selon cette rumeur, équipé d’un processeur Qualcomm de milieu de gamme plutôt que du Snapdragon 865 qui alimente le Galaxy S20 et d’autres combinés Android haut de gamme.

Il y a une autre fuite, également de 9to5Google, qui semble confirmer que le Pixel 5 ne sera pas le produit phare que nous attendons tous. Une version préliminaire de l’application Google Camera mentionne deux noms de code Google internes qui ont été associés au Pixel 5. Bramble et Redfin sont censés être des appareils Pixel de nouvelle génération, et ils semblent tous deux basés sur le nouveau processeur Snapdragon 765G de Qualcomm :

Maintenant que l’application Google Camera a confirmé que Redfin et Bramble sont les principaux téléphones Pixel de la série Google pour 2020, nous pouvons maintenant dire avec une relative confiance que les Pixel 5 et Pixel 5 XL utiliseront le Snapdragon 765G comme SoC de base. Cela rompt avec la tradition du passé Pixels qui utilisait tous la puce phare de Qualcomm cette année-là.

Le même code Google Camera a également répertorié des détails sur le prochain Pixel 4a, qui sera un appareil de milieu de gamme. Les noms de code Redfin et Bramble ci-dessus ne sont donc pas liés à la prochaine série Pixel 4a.

Ce détail est incroyablement dérangeant s’il est précis, et il n’y a vraiment aucune raison de se méfier des rumeurs Pixel. Après tout, la plupart des fuites de pixels se réalisent. Idéalement, Google associerait un Pixel 5 de milieu de gamme à une version haut de gamme coûteuse, mais il n’y a aucune trace d’un Pixel 5 basé sur Snapdragon 865 pour le moment.

Une toute nouvelle fuite d’iPhone 12, quant à elle, suggère que la nouvelle puce A14 qui alimentera les appareils iOS de cette année sera nettement plus rapide que l’A13 à l’intérieur de l’iPhone 11. C’est une terrible nouvelle pour les fabricants d’appareils Android, mais surtout pour Google, si ce Pixel 5 la fuite est précise.

La ligne Pixel 5 ne sortira pas en magasin avant octobre, en supposant que l’épidémie de COVID-19 ne ruine pas les plans de lancement de Google. Cela nous donne beaucoup de temps pour en savoir plus sur les plans de Google pour les smartphones pour 2020. Le Pixel 4a, quant à lui, devrait tomber en mai à I / O 2020, peu de temps après, il arrivera dans les magasins.

